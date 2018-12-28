单身狼父色胆攻心·一年多次强暴年仅10岁的亲女儿 一名单身狼父色胆攻心，竟在过去一年多次强暴年仅10岁的亲女儿，直到3天前女童才提起勇气向祖母求助，进而揭发他的兽行！

（雪兰莪．八打灵再也28日讯）一名单身狼父色胆攻心，竟在过去一年多次强暴年仅10岁的亲女儿，直到3天前女童才提起勇气向祖母求助，进而揭发他的兽行！

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警方在接获投报后，立即在圣诞节当天逮捕37岁的嫌犯助查，并将他延扣至31日为止。

安邦再也警区主任韩查助理总监指出，女童的父母早已离异，母亲也已带着女童的7岁妹妹另嫁他人，女童则与嫌犯同住。

他说，根据调查，女童之前一直由其祖母照顾，直到去年才由嫌犯接回去，不料嫌犯却在那时候开始向女童伸出狼爪。

“女童3天前向祖母坦诚，指她从去年开始多次被嫌犯在安邦地区的住家强暴，嫌犯还威胁她不准告诉他人，女童一直哑忍到今时今日才向祖母揭发此事。”

他说，警方随后接获这位六旬祖母的投报后立即展开调查，当天就在嫌犯住家逮捕嫌犯助查。

“警方援引刑事法典376B（乱伦）条文调查此案。”