黑鞋黑袜卖断货．商家补货不及生意亏50% 一如供应商提前明言的货源供应不足，黑鞋及黑袜在迈入12月中旬就开始断货至今，许多后来上门的家长已经买不到，令商家损失50%生意量，颇感无奈！

黑鞋卖断货，仅剩展示品，白鞋则在促销中，形成强烈对比。（图：星洲日报）

（马六甲27日讯）一如供应商提前明言的货源供应不足，黑鞋及黑袜在迈入12月中旬就开始断货至今，许多后来上门的家长已经买不到，令商家损失50%生意量，颇感无奈！

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当中，小学生尺码的黑鞋和黑袜断货情况最为严重，尤其是一年级新生的款式，尽管商家已立刻重新订购，但供应商至今无法出货，亦不能保证开学前可以供货。

据了解，甲州整个市场都面对严重的黑鞋及黑袜断货问题，其他如校服、团体制服、书包及文具等则供应正常。

简慧婷：白鞋白袜滞销

美纶校服及制服专卖店主管简慧婷告诉《古城》社区报，上周开始卖断黑鞋及黑袜，部份买不到的家长得知白鞋及白袜折扣10%后，便折衷转向购买后者，但只有华小生这么做，而国小及国中生倾向选择黑色鞋袜。

“教育部宣布黑鞋政策后，供应商已声明商家订购的白鞋不能退换，我们就减少至少50%订货量，譬如某个尺码原本订30多双，如今改为订10双，但结果还是卖不完。”

她说，就算黑鞋及袜子缺货，也不会再补白鞋及袜子，否则会面对更大的亏损，况且也有一些商家以抛售方式刺激白鞋销量，包括一双10令吉的特价，所以不宜再补货。

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她指出，过去年终学校假期时段，该店平均可卖4000至5000双校鞋，今年因货源中断而白白错失商机，只能卖2000多双。

袜子方面，简慧婷说，黑袜各款式平均订购200至300双，几乎已经卖完，而纯白袜及黑底白袜仅购入100双也卖不完，目前还是折扣10%中。

“同样的，白鞋粉从之前订购30箱，减至10箱，结果还是滞销。”

部份家长望门兴叹

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她表示，袜子和鞋子占据开学用品主要部份，家长为一个孩子购买3至5双袜子以及至少2双鞋子，以免弄脏、弄湿或者损坏时可马上替换，因此，当早到的家长大量买走后，后来的家长只好望门兴叹了。

她分析，部份家长是在领取薪水或花红后，才来添购孩子的开学用品，也有家庭是出国旅游回来后才收拾心情来买用品，结果就错过了之前的先机。

“每年有慈善团体向我们订购校鞋、袜子、校服和书包，以赠送给家境贫寒的学生，随着鞋袜断货后，后来订购的团体也只能订校服和书包了。”

校服书包等供应正常

另一方面，简慧婷表示，该店自行制作校服和团体制服，可以拿捏顾客量需求，所以供应量没有问题，而书包方面也足以应付需求，惟后背式比拉杆式更为畅销。

她说，每个孩子需要200至300令吉开学用品，该店考虑到照顾家长的经济负担，校服和书包价格保持在取消消费税后的原价，没有因为销售税而调涨，毕竟整个市场经济处于缓慢状态，商家还是先观望再打算。

大部份家长都为孩子添购黑鞋，奈何市场货源供不应求。（图：星洲日报）

黑袜所剩无几，纯白及黑底白袜却滞销，目前折扣10%。（图：星洲日报）

家长在最后一周赶来购买孩子的开学用品，人潮汹涌。（图：星洲日报）