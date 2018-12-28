不受中国非洲猪瘟影响．本地猪肉腊味照卖 中国非洲猪瘟（ASF）疫情失控，国人并未“闻猪变色”，猪肉贩称生意暂时影响不大！

谢兆衡说，店内的腊肠早在8月就已经从香港和中国等地入口，目前货源已足够应对农历新年。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉27日讯）中国非洲猪瘟（ASF）疫情失控，国人并未“闻猪变色”，猪肉贩称生意暂时影响不大！

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本地猪肉贩接受《花城》社区报访问时强调，国内和州内售卖的生肉都是本地猪肉，并没有从外国进口，因此，虽然中国的非洲猪瘟疫情井喷式大爆发，但未影响到销售量，暂时也只有一小部份的顾客提起猪瘟事件。

此外，随农历新年脚步渐进，新年必备的腊味特别是腊肠和腊肉，也不受影响。猪肉贩强调，顾客群向来都比较趋向于购买本地腊肠，因此猪肉店售卖的腊肠、腊肉和腊味，都是本地产品，不是中国入口。

杂货商也强调，一般上，为了应对明年农历新年市场的入口腊味，早在今年8月就已到货，因此货源充足。

安全性方面，杂货商称，不管是腊肠或罐头猪肉食品，在过关卡时，都会进行检验和检疫，能过关的食品，相信不会有问题。

申国龙：政府严管减风险

为了避免非洲猪瘟疫情传入我国，政府早前已宣布禁止中国、俄罗斯、波兰、匈牙利、摩尔多瓦及乌克兰进口生猪及冷冻猪肉产品。

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此外，卫生部也指示国内各机场和入境处加强管制，严防个人携带猪肉，包括中国猪肉制成品入境。

对此，森州屠业行会长申国龙指出，中国的非洲猪瘟疫情一发不可收拾，情况确实让人担忧，而他可以理解政府实施严法应对，以降低疫情散播到我国的风险。

他说，冬至过后的生意量确实有稍微下降，而正巧冬至后的那一周，也有报道称中国的非洲猪瘟疫情严重扩散。

“我不是很确定，冬至后市场变淡的原因，到底是因为大家庆祝冬至后减少食肉量，所以没有买肉，还是因为这一周的国际新闻都在报道非洲猪瘟，所以影响到顾客减少买肉。”

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申国龙指出，近期也有一些顾客提起中国猪瘟的事，但人数不多，只是小部份而已。

“政府严厉管制是好的，减少风险，但我觉得，也得要关注会不会有人从中国走私猪肉进来。”

至于应节的食品如腊肠，他强调向来都是卖本地产品，因此并未受疫情波及。

邱天送：本地猪肉足够应付市场

森州屠业行副会长邱天送直言，本地肉贩一般不会从国外进口猪肉，主要是因为本地有猪农提供足够的猪只应对市场所需，同时也因为顾客比较喜欢购买新鲜的本地猪肉。

“以前一些餐馆可能会因为价格便宜的关系，购买入口的中国猪肉，但因为是冷冻肉，烹煮出来的美食味道和新鲜猪肉有差，所以为了满足食客味蕾，这些餐馆后期也是向本地猪肉贩买肉。”

他暂时没有听顾客说起猪瘟的事，销量也没因此减少，因此相信影响不大。

“我们卖的都是本地生猪肉、猪肉产品如肉干和腊肠等，因此不成问题。”

谢兆衡：腊味8月已陆续到货

芙蓉洽记贸易有限公司董事主席谢兆衡坦言，他不会对中国爆发非洲猪瘟事件感到担忧，毕竟此瘟疫也不是新病毒，而国外每年都会传出类似的动物瘟疫。

“去年也是有传出这样的瘟疫，每年都会有这样的病毒传出，能担心多少？人都会生病更何况是动物，也担心不了多少。”

他强调，为了应对农历新年市场而准备的腊味年货，早在8月就已陆续到货，以腊肠来说，90%来自香港、10%来自中国，本地的腊肠也有。

“入口的食品，不管是罐头还是腊肠都会进行检验，不然过不了关卡，所以不存在太多隐忧。”

他说，已经开始有顾客为了迎接新春而开始购买腊肠，店内的罐头猪肉食品也没有滞销。

农历新年必备的应节食品一定会有腊肠、腊肉和肉干。（图：星洲日报）

邱天送说，店内的腊肠、肉干及腊肉都是本地产品。（图：星洲日报）