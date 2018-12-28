电厂变电箱爆炸起火‧纽约夜空染成奇幻蓝色 美国纽约市皇后区一座发电厂的变电箱27日晚间传出爆炸，网友纷纷在社媒上发布影片，显示夜空被染成一片奇幻蓝色。

（图：法新社）

美国纽约市皇后区一座发电厂的变电箱27日晚间传出爆炸，网友纷纷在社媒上发布影片，显示夜空被染成一片奇幻蓝色。为避免民众前往围观，纽约警方也呼吁勿接近事发现场。

广告

纽约市警局在推特发文指出，民众看到照亮夜空的这道光，“是来自皇后区的联合爱迪生电厂变电箱爆炸，现场火势已受到控制。”负责巡逻的第114分区警方也警告民众避开电厂周围。

联合爱迪生公司（Con Edison）证实变电所起火的消息，表示正与消防局合作，暂未提供这起意外造成的断电情况。