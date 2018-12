电厂变电箱爆炸起火‧纽约夜空染成奇幻蓝色

美国纽约市皇后区一座发电厂的变电箱27日晚间传出爆炸,网友纷纷在社媒上发布影片,显示夜空被染成一片奇幻蓝色。为避免民众前往围观,纽约警方也呼吁勿接近事发现场。

纽约市警局在推特发文指出,民众看到照亮夜空的这道光,“是来自皇后区的联合爱迪生电厂变电箱爆炸,现场火势已受到控制。”负责巡逻的第114分区警方也警告民众避开电厂周围。

联合爱迪生公司(Con Edison)证实变电所起火的消息,表示正与消防局合作,暂未提供这起意外造成的断电情况。

Blue lights over the New York/La Guardia/Astoria skies.....that suddenly...in a beat...stoped. #nyc #blue #lights #aliens pic.twitter.com/LlRP1zsVTs