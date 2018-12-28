纽约夜空现诡异蓝光‧变压器爆炸惹外星人侵略疑云
2018-12-28 15:28
纽约夜空现诡异蓝光‧变压器爆炸惹外星人侵略疑云
夜空变成一片奇幻蓝色，原来是位于皇后区的联合爱迪生发电厂变压器爆炸，幸好火势受到控制，没有市民受伤。
美国纽约周四晚上，天空突然出现诡异蓝色光芒。网民纷纷在社媒上发布影片，并且议论纷纷，更一致认为是外星人造成。为免民众前往围观，纽约警方呼吁勿接近事发现场。
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夜空变成一片奇幻蓝色，原来是位于皇后区的联合爱迪生发电厂变压器爆炸，幸好火势受到控制，没有市民受伤。
阿斯托利亚社区出现短暂停电，其后街道更冒起火燄。拉瓜迪亚机场的客运大楼亦停电，机场更一度关闭，部份航班延迟起飞，稍后恢复电力供应。
发电厂爆炸导致蓝光四射，不知情的网民对奇景感到兴奋，纷纷把照片及片段发布到推特，有人认为：“我觉得外星人想偷走纽约。”亦有人发挥想像力，称：“显然外星人正降落纽约市，天空才变成蓝色。”不少网民得悉真正原因后大感失望。
Blue lights over the New York/La Guardia/Astoria skies.....that suddenly...in a beat...stoped. #nyc #blue #lights #aliens pic.twitter.com/LlRP1zsVTs— Alexandra Sjoberg (@alexx2a77) December 28, 2018
文章来源：星洲日报‧国际‧2018.12.28
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