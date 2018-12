纽约夜空现诡异蓝光‧变压器爆炸惹外星人侵略疑云

美国纽约周四晚上,天空突然出现诡异蓝色光芒。网民纷纷在社媒上发布影片,并且议论纷纷,更一致认为是外星人造成。为免民众前往围观,纽约警方呼吁勿接近事发现场。

夜空变成一片奇幻蓝色,原来是位于皇后区的联合爱迪生发电厂变压器爆炸,幸好火势受到控制,没有市民受伤。

阿斯托利亚社区出现短暂停电,其后街道更冒起火燄。拉瓜迪亚机场的客运大楼亦停电,机场更一度关闭,部份航班延迟起飞,稍后恢复电力供应。

发电厂爆炸导致蓝光四射,不知情的网民对奇景感到兴奋,纷纷把照片及片段发布到推特,有人认为:“我觉得外星人想偷走纽约。”亦有人发挥想像力,称:“显然外星人正降落纽约市,天空才变成蓝色。”不少网民得悉真正原因后大感失望。

