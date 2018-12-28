国际巨型IPO案热到明年 今年企业热中于藉首次公开发行股票（IPO）筹措资金，国际“巨型IPO”再现热潮，而这股趋势可望延续到明年，即使近来市场波动加剧也浇不熄矽谷“独角兽”排队上市的热忱。

（纽约28日讯）今年企业热中于藉首次公开发行股票（IPO）筹措资金，国际“巨型IPO”再现热潮，而这股趋势可望延续到明年，即使近来市场波动加剧也浇不熄矽谷“独角兽”排队上市的热忱。

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Dealogic的资料显示，过去一年来IPO收入增加5%，累计超过2,000亿美元，是四年来最高水准，但IPO交易笔数却减少近300笔。其中，亚洲IPO案占全球IPO总收入的比重超过46%，也包办今年前三大IPO，即软体银行（SoftBank）、中国铁塔和小米。

摩根大通全球股票资本市场主管梅尔斯说：“今年的特色是巨型IPO，意指10亿美元以上的交易。”她指出，今年约有30笔“巨型IPO”交易，横跨各产业和地理区，此趋势可望延续到2019年。先前已传出，美国叫车平台业者优步（Uber）与对手Lyft都有意在明年挂牌上市。

银行家指出，导致超大型IPO交易增多的主因包括：公开上市前可得的私募资金池愈来愈深，而且在第4季全球股市普遍涌现卖压之前，股市纷纷涨上或逼近空前最高价位。

软体银行分拆旗下行动事业成为一家独立上市公司，是2018年最大规模的IPO，也是日本历来规模最大的上市案，规模接近阿里巴巴缔造的250亿美元史上最高纪录。

