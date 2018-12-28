商家引进冷冻技术保鲜．非榴梿季也吃到榴梿 通过急速冷冻的技术为一粒粒的榴梿保鲜，榴梿商要让消费者在不是榴梿季节的时刻，也能品尝到新鲜和口感极佳的榴梿！

急速冷冻榴梿锁住榴梿的鲜味，保持上佳口感。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬27日讯）通过急速冷冻的技术为一粒粒的榴梿保鲜，榴梿商要让消费者在不是榴梿季节的时刻，也能品尝到新鲜和口感极佳的榴梿！

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邹升哲：耗巨额引进技术

文冬大丰收榴梿商邹升哲表示，大马榴梿商为了出口榴梿到中国和其他国家，不惜耗资巨额引进急速冷冻（Liquid nitrogen frozen system）的技术把刚掉下的榴梿冷冻起来，以保住榴梿鲜味，如今大胆也作出革新，通过囤积冷冻榴梿，在非榴梿季节时进行反季节的榴梿销售，使到老饕们全年都可以吃到榴梿。

他也表示，西彭生态旅游及休闲农业协会定在明年3月29日至31日一连3天在文冬华人大会堂和文化街举行西彭榴梿及旅游嘉年华，引起坊间一些人好奇3月份还有榴梿吗？那是绝对没有问题的。

欢迎各界人士明年三月到来文冬参与西彭榴梿及旅游嘉年华，品尝榴梿大餐。（图：星洲日报）

邹升哲参与今年8月举行的第一届西彭榴梿及旅游嘉年华，此盛会获得民众不俗的反应。（图：星洲日报）



明年3月举行反季盛会

也是西彭生态旅游及休闲农业协会财政的邹升哲受询时表示，其实明年1月至3月都有榴梿掉果，只是看产量是多或少，也许到了3月已到榴梿季节的尾声，但是还有冷冻榴梿可以应付市场，所以大家不必担心到时候没有榴梿吃。

“我们在明年3月举行的这项第二届西彭榴梿及旅游嘉年华，就大胆来一场反季节的榴梿盛会，除了有冷冻榴梿，届时也还会有一些从树上掉下的新鲜榴梿，肯定能满足消费者的需求。”

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他也是今年8月举行第一届的西彭榴梿及旅游嘉年华筹委会主席，他期望通过一年一度的榴梿盛会，能够进一步推广西彭的生态旅游，吸引国内外游客慕名而来。

此外，他表示，该会早在今年9月已策划这项榴梿盛会，并征求了一些企业家为主要赞助商，分别是房地产商，肥料供应商和汽车商，在36个展览摊位当中，该会会员反应积极已租下了一半的档位，计有民宿、土产和榴梿产品等，有意租档的人士请尽快与该会联络。

他说，西彭生态旅游及休闲农业协会也与马来西亚旅游促进局携手合作，配合上述盛会推出旅游配套，通过旅行社招览更多游客来，到时场面肯定热爆。

李丽萍：积极推动西彭旅游

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西彭生态旅游及休闲农业协会秘书李丽萍表示，西彭旅游蓄势待发，唯有走出去，才能让世界看到，配合马来西亚旅游促进局举行东海岸旅游汇报会及招商会，该协会也积极推动西彭旅游，让更多人认识文冬。

她表示，目前总共有36个展览摊位及5个榴梿及热带水果摊位在招租中。礼堂展览位中间摊位3天租金1000令吉，角落摊位3天租金1千500令吉。榴梿摊位3天租金（戏院街道）1500令吉。