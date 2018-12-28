疫情爆发前进口猪肉产品．霹杂货行：可安全食用 卫生部禁止中国猪肉产品入境，那已进口的猪肉产品怎么办？霹雳杂货行会长蔡尚国指出，早前已从中国进口的猪肉制成品没有问题，且可安全食用，若有问题，哪里可以进口到我国。

目前市场上已开出售应节的腊味了。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保27日综合讯）卫生部禁止中国猪肉产品入境，那已进口的猪肉产品怎么办？霹雳杂货行会长蔡尚国指出，早前已从中国进口的猪肉制成品没有问题，且可安全食用，若有问题，哪里可以进口到我国。

广告

“若相关产品是在疫情爆发前进口，并已经过高温杀菌，理应可安全食用。”

他今日接受星洲日报《大霹雳》社区报访问时说，疫情爆发期间，政府肯定会宣布禁止这些猪肉产品入境，或是劝告人民不要前往相关地方。至于之前已进口的食品是否还能售卖，他认为只要是安全的，当然可以继续售卖。

罐头类都经过高温杀菌

他说，政府的宣布必会造成影响，因许多人在看到新闻报道后会不敢购买。若明白事理的人知道这是之前进口的，加上猪肉加工品如罐头类都是经过高温杀菌，所以应该不成问题。

他告知，现在大部份腊味都是从中国进口，本地仅占小部份，但商家为准备农历新年的供应，其实早在数星期前就已开始囤货，而且部份商店也已开始售卖。

盼政府给明确指示他说，尽管卫生部下令中国猪肉产品禁止入境，但该会至今并未接获任何指示，难免会担心是否能在市场做买卖，因此希望政府能给予明确的指南。

广告

中国猪肉制品禁入口

本地腊肠销售前景看俏

随着中国猪肉制品被禁止带入我国，本地腊肠销售前景被看高一线。

和丰手工腊肠达人李长今表示，10多年前他与妻子制作手工腊肠让亲友品尝，味道芳香且带有浓郁酒香的腊肠瞬间征服亲人的味蕾，朋友群知道后纷纷订购，腊肠生意从此直线上升。

他说，由于只有他及妻子制作腊肠，人力有限下每天只能做15公斤左右腊肠，这还要看老天做不做美，如果每天下雨，肯定无法完工。

广告

他说，由于现今百货腾涨，制作腊肠的材料如猪肉、糖、肠酒等都已涨了不少，因此李长今的腊肠也跟着涨价，不过还是受到许多拥趸的喜爱。

“我相信这个农历新春的订货可能比往年来得多，可是基于人手不足，订货再多也无法赶工，我们都已是退休人士，做这一行只当作副业打发时间，钱再多也比不上健康重要。”

李长今制作的腊肠酒香浓郁，不少本地人甚至吉隆坡人特地订购。（图：星洲日报）



未受“非洲猪瘟”影响．曼绒肉制成品供销正常

为国人所喜爱的各种中国猪肉制成品，包括午餐肉、红烧排骨、猪肉笋、红烧扣肉、五香肉丁等皆供应正常，未受近期在中国爆发的“非洲猪瘟”影响。

曼绒一名经营批发鑵头食品给杂货店、迷你市场或餐馆的批发商说，目前为止并没有接到通知禁售所有产自中国的猪肉制成品，而且市场上的销量也正常。

这名不愿名字见报的商家说，在我国畅销的猪肉制成品（鑵头食品）中，绝大部份是产自中国的品牌，只有少数几个品牌是产自新加坡。

他以大马华裔吃得最多，也最喜欢的午餐肉为例，一些中国品牌的午餐肉已是大马华裔吃了几十年的食品，而单是午餐肉，产自中国的就有10多甚至20多个品牌。

“根据我们的经验，即使政府指示下架某些产品，也会先查证出现病症的地区，如猪瘟发生在中国某些省份，也只会要求下架产自某些省份的产品，并不会波及全中国的产品。”