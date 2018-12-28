车流量或增 政府有赔偿‧大道公司影响略正面 政府宣布冻结全国所有大道于2019年调涨过路费，分析员认为，这对拥有特许经营权的大道公司影响稍微正面，避免调高过路费初期交通流量减少的窘境。而大道使用者则是最大赢家，避免加重生活负担，发挥更大经济乘数效益。

（吉隆坡28日讯）政府宣布冻结全国所有大道于2019年调涨过路费，分析员认为，这对拥有特许经营权的大道公司影响稍微正面，避免调高过路费初期交通流量减少的窘境。而大道使用者则是最大赢家，避免加重生活负担，发挥更大经济乘数效益。

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艾芬黄氏研究指出，政府冻结全国所有大道于2019年调涨过路费，并向这些大道特许经营者赔偿9亿9443万令吉，预料将使拥有这些大道股权的上市公司感到释怀。

涨过路费影响车流

通常大道收费公司在调升过路费时，刚开始会面对消费者立即负面反应，比如减少使用大道，从而使大道公司减少收入。艾芬黄氏指出，政府提出赔偿，即可消除大道收费公司的短期利空，也带来稍微正面效果。

达证券也同意艾芬黄氏说法，大道公司即可避过在调高过路费初期交通流量减少，又依然可获得政府收费差额赔偿。

仍笼罩不明朗

达证券指出，换政府之后，本地大道收费公司依然笼罩一些不明朗因素，因为新政府将研究最好方法以落实它的大选竞选宣言。

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本月初，公共工程部即表示，它将会在2019年1月委任一名独立稽查师，协助政府准备数据分析及建议，包括在短、中、长期减少大道收费，最终逐渐取消全部高速大道的收费，预料分析报告将在2019年5月完成。

艾芬黄氏指出，新措施对整体建筑业（收费大道主要经营者）有利，惟保持该行业的“中和”评级，特别是新政府持续检讨公共领域工程计划、或延迟推行或甚至取消一些工程计划。

艾芬黄氏仍看好并推荐“买进”金务大（GAMUDA,5398,主板建筑组）、HSS工程（HSSEB,0185,主板工业产品服务组）、马资源（MRCB,1651,主板产业组）以及双威建筑（SUNCON,5263,主板建筑组）。

经济学家：一年不涨 折衷办法

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经济学家认为，政府涷结大道2019年调涨过路费，并作出9亿9443万令吉赔偿，主要是要减轻人民的生活负担，特别是较频密使用大道的上班族及消费者群。

中总社会经济研究中心执行董事李兴裕受询时认为，相信政府也意识到2019年经济展望欠佳，生活成本却有增无减，为减轻人民负担，及尽力落实大选竞选承诺，从而调整政府财政情况，拨出近10亿令吉涷结2019年的过路费调涨，解决短期的大道收费问题。

李兴裕认为，希盟新政府的大选竞选宣言包括要全面废除大道过路费，惟这需要庞大的资金，而且它是多年累积下来的民生问题，短期内无法全面加以解决。

消弭人民不满

他指出，政府取消消费税及3个月的免税假期、近期原油价格回跌等为政府带来财务压力，所以短期内未能全面取消过路费，暂时涷结一年为折衷办法，以消弭人民的埋怨及不满生活成本高涨。

兴业研究经济学家卢阳康受询时认为，政府是有能力拨出逾9亿9443万令吉的过路费补偿金，不过，它为市场特别是大道使用者带来更大的经济乘数效益。

他也认同，政府新措施将为大道使用者降低生活成本，也是希盟政府尽力兑现其大选承诺的一部份。

大道股财测保持 股价多走高

过路费“冻涨”，分析员认为这对大道公司影响温和，毕竟这项措施只是2019年财政预算案的“升级版”，因此无意调整盈利预测，大道公司股价今日起多跌少。

分析员指出，新措施不仅能够避免车流量减少，更能获得政府赔偿，依然算得上是大道公司的利好消息。

大道公司股价纷纷微扬，以大道经营为核心业务的环城大道（LITRAK,6645,主板交通物流组）预料获高额赔偿，一度扬3仙至4令吉14仙，闭市报4令吉11仙，无起落。

掌握环城大道高达43.57%股权的金务大（GAMUDA,5398,主板建筑组）也以平盘价闭市，报2令吉36仙。

其他拥有大道业务的建筑公司普遍走高，其中怡保工程（IJM,3336,主板建筑组）涨2仙至1令吉63仙，MMC机构（MMCCORP,2194,主板交通物流组）也扬0.5仙至88仙。

同时，高峰控股（BPURI,5932,主板建筑组）升1仙至20仙，怡克伟士（EKOVEST,8877,主板建筑组）则起1.5仙至45仙，达力集团（TALIWRK,8524,主板公用事业组）以79.5仙报收，扬0.5仙。

环城大道获赔1.7亿

环城大道经营的白蒲大道（LDP）与吉隆坡西部疏散大道（SPRINT）过路费不变，并能够获得政府赔偿，MIDF研究决定保持该公司2019财政年盈利预测。

MIDF补充，吉隆坡西部疏散大道的本查拉收费站原定明年涨价，因此将获得更多补偿，预计环城大道2019和2020财政年可“袋走”1亿7000万令吉赔偿金。

大道冻涨是前朝政府已经实施的政策，因此从2016年1月起，该公司的白蒲大道已经获得政府的赔偿，并预料延续至明年全年，不涨价可以维持大道车流量预测不变。

至于原定明年涨价的西部疏散大道，估计涨幅逾60%，从3令吉起至5令吉，随着冻涨，政府估计赔偿增加，因此预估环城大道可获1亿7000万令吉赔偿，来自大道收费的盈利预测也保持不变。

展望未来，MIDF认为，环城大道可期待二利多，其一是冻涨可能吸引其他非使用白蒲大道与西部疏散大道的非城市驾车人士，使车流量有所增长；其二是明年RON95汽油回到每周波动，以目前国际油价，预料汽油价会下跌，减少车主转使用公共交通。

周息率7.3%估值偏低

环城大道是非常优的抗跌股，周息率高达7.3%，加上股价估值偏低，本益比只有9.5倍，远低于5年平均的14.3倍，以及只拥有两条大道，资本开支不大，MIDF维持“买进”评级。

不过，达证券认为，环城大道股价近期回扬后，上涨空间已缩减，因此将评级从“买进”调低到“持有”。