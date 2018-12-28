暂没开学品涨价投诉．西华尼申：发现商家抬价速投报 霹雳州行政议员西华尼申指出，至今为止，州内没有收到任何有关校鞋及开学用品涨价的投诉。

（霹雳．怡保27日讯）霹雳州行政议员西华尼申指出，至今为止，州内没有收到任何有关校鞋及开学用品涨价的投诉。

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贸消局查242商家发8警告信

他说，即便如此，霹雳州贸消局自12月22至26日派出187名执法官员在州内242家售卖校鞋和开学用品的商号展开检查，发出了8张包括4张警告商家勿提高价格的2011年价格统制及反暴利法令第14条文警告信。

他今日与霹雳州贸消局官员一同到美露迈汀霸市视察开学用品价格后在新闻发布会上表示，另外4张为相同法令下第53（A）条文警告信，警告商家需将7年内的货物相关文件收好。

他强调，开学用品如校鞋、校服及文具等的价格不受贸消部控制，但若有商家趁机牟取暴利，赚取不合理的高利润，将会在2011年价格统制和反暴利法令下被采取行动；贸消局官员将会继续监督开学用品商家，吁请消费者若发现违规商家就向该局投报。

建议办开学嘉年华保障消费者

他指出，若接获开学用品涨价投诉，情况又略微复杂，州政府建议在明年首开国内先河，于州内15个地方政府举办“开学嘉年华”（Karnival Jom Pergi Sekolah），让有兴趣的开学用品商家入驻售卖物品，在竞争下可避免不合理涨价或欺骗事件，也可让消费者亲身比价。

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“目前国内没有州属举办这类嘉年华，这是我们的建议，我吁请消费者协会和我们对话商讨提出意见，若他们接受，我们明年就会举办，反应热烈接着还会继续举行。”

他说，早前吉打有投诉指黑鞋卖到40令吉，而根据他今日视察，黑鞋价格从25令吉至50令吉都有，校服价格也多样化，根据材质而定；因此比起只是在网络投诉，开学嘉年华可帮助消费者，因为单看网络投诉，不能肯定被指高价的校鞋是什么材质。

返回校园计划惠及清寒生

另外，他表示，州政府已经推出为B40群体而设的“返回校园计划”，为该群体孩子们购买开学用品，受惠者包括执政党及反对党选区的人士，目前仍在进行中，还没获得者可向协调官或州议员投诉。

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在场者有霹雳州贸消局副局长三苏尼占、反暴利组主任卡欣、行动组主任奥曼、高级执法官阿克兰。

西华尼申（左起）和三苏尼占展示三个不同材质不同价位的黑鞋，分别是29令吉99仙、33令吉99仙和42令吉99仙。（图：星洲日报）

除了“话题主角”黑鞋，校服也是重要的开学用品之一。左起是西华尼申、三苏尼占、卡欣。（图：星洲日报）