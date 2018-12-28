身残志不残！无手男子骑摩托送外卖 日前一名网友在推特上分享对一名巫裔残障配送员的敬佩，让后者在网路上掀起热议。

三个星期前开始在食物外送公司Foodpanda当配送员的赛莫哈末沙莱因。（照片来源：Instagram）

（雪兰莪．八打灵再也28日讯）日前一名网友在推特上分享对一名巫裔残障配送员的敬佩，让后者在网路上掀起热议。

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24岁的赛莫哈末沙莱因，于2003年在雪州双溪毛糯监狱前遭遇炸弹袭击，双手惨被炸断，只剩两只上半部的手臂。

然而，沙莱因并没有因此自我放弃，凭藉顽强的毅力，他目前担任外卖的全职工作。

“目前为止，客人们对我的接受度还是很高，只是大部份人会问我用这样的双手怎么骑摩哆车。”

“可能他们没想过我能做到如此，”沙莱因接受媒体访问时说道。

沙莱因表示，他在平均一星期可以赚取600至800令吉的收入。

回忆起爆炸事故的当时，沙莱因仍心有余悸。

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“当时我在双溪毛糯监狱区前面玩耍，我发现了一个物体，但我没想到那是一个仍然活跃的炸弹。它突然爆炸，我的双手就这样没了。”

他表示，自己在三个星期前开始在食物外送公司Foodpanda当配送员，并对雇主和同事表示感激，因为自己的残疾获得他们接受。

在此之前，沙莱因曾经当了6年的汽车零件运货人，但他为了寻找收入更佳的工作而毅然辞职。

“当初被要求参加面试的时候，我很担心不被接受，甚至不太想出席面试。我向雇主说明了真实的情况，幸运的是，公司开明地接受了我。”

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“到目前为止，我骑摩哆车配送食物是没有问题的，因为已经骑惯了，而且每周工资高达800令吉。”

居住在双溪毛糯的沙莱因在七个兄弟姐妹中排行第二。

他更表示，自己一定不会辜负雇主给予的机会和信任，一定努力工作，换取更好的生活。

“我只有小学四年级的学历，停学之后，还当过两年洗碗工人。”

“这一切都是为了减轻家里的负担，尤其是养育我的奶奶。”

“我没想到还能获得网友们的关注，谢谢各位给我的支持，最后我希望这（自身经历）可以给社会带来启发，尤其是残障人士。”