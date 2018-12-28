离婚不满1周．杨幂火辣艳照被翻出 被翻出的旧照包括杨幂7年前在《孤岛惊魂》片中穿着火辣的泳装照，纤瘦的她其实拥有E罩杯好身材，让不少网民眼睛为之一亮，性感程度破表。

（中国28日讯）现年32岁中国女星杨幂，22日无预警宣布与香港男星刘恺威离婚，结束短短5年婚姻，而离婚后她昔日艳照又再度被粉丝起底疯传，火辣身材再度引发许多人讨论。

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针对离婚，据悉2人婚变主因是杨幂工作时间太长，几乎没有时间陪伴家人，才会造成如此悲剧。

而被翻出的旧照包括杨幂7年前在《孤岛惊魂》片中穿着火辣的泳装照，纤瘦的她其实拥有E罩杯好身材，让不少网民眼睛为之一亮，性感程度破表。外界更传这就是她外号被叫做“大幂幂”的由来，不过在嫁为人妻之后，也改变银幕形象。

离婚后首现身·刘恺威裹得严实现身咖啡店

此外，刘恺威自宣布离婚后便一直神隐，日前被拍到独自现身铜锣湾利园，包裹严实戴着帽子和口罩，看来是不想被人认出来。他乍见记者出现，也有点不知所措，但仍礼貌地表示，刚在咖啡店买完礼券，随后便离开。网民则心疼直呼：“当明星真累，无时无刻被监视”、“放过他吧！他只想安安静静的”。

另有传刘恺威与杨幂离婚后，嘉行也要和他解约，现今完全不为他安排工作，刘恺威不想被冷处理，有意返港发展，除专心发展副业，也想多点时间陪女儿。