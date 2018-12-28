煤炭山路下陷逾尺．险象环生当局抢修 疑因地基松软，衔接轰埠公主镇三岔路口的煤炭山路下陷逾尺，使行驶车辆出现严重倾斜的危险状况，更有罗里因此而倒向路边，卡在排水沟之中。

虽然肉眼难以察难，但工程局指马路实际下陷度有逾尺深。（图：星洲日报）

（雪兰莪．万挠27日讯）疑因地基松软，衔接轰埠公主镇三岔路口的煤炭山路下陷逾尺，使行驶车辆出现严重倾斜的危险状况，更有罗里因此而倒向路边，卡在排水沟之中。

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所幸鹅唛县公共工程局道路组在接获投报后，已在12月24日（平安夜）傍晚约6时，派出专人探墈现场状况，并即时以红白路障将约30尺长的下陷路段围起，以免发生意外。

该局也承诺，将动用紧急拨款，使修路工程即时展开，以保障各造的交通安全。

发生路陷之处，距离公主镇三岔路口约仅有25公尺，是朝往菁乡岭和万挠方向的主要通道，无论日夜均交通繁忙。

路转弯下坡处坍陷

车辆左闪右避险象环生

根据民众的投报，马路是于上个月出现下陷，虽然工程局曾在约两周前修补马路，但在车辆不住辗压以及大雨倾盆数日之后，再度出现坍陷，而且情况较之前更变本加厉，以致有罗里半倾，卡在沟中，让民众大呼危险。

《大都会》社区报记者在现场观察时，发现因处于转弯和下坡处，若非熟知路况否则从煤炭山而来的司机难以及时察觉马路有陷阱，在骤然发觉车辆突然下倾和冲往路边沟渠时，会因惊慌而将驾驶盘强摆至马路中央，与迎面而来的车辆“擦身而过”，极易酿成车祸。

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此外，为了闪避崩裂的马路，从煤炭山而来的车辆亦不惜驶入和占用相反车道，使反方向的车辆必须左闪右避，让路况险象环生。

工程局吁公众小心驾驶

不愿具名的鹅唛县工程局道路组负责人指出，根据表面症状，马路是疑因受到大雨的冲击以及重型车辆的辗压，导致地基松软而下陷。

“路边排水沟亦被压挤得爆裂，变成烂泥沟路。但是更精准的肇因，需要做地质研究。”

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“无论如何，修路工程将即时展开，路陷处也会即时围起来避免再有人开车撞入。”

由于马路狭窄，他也呼吁公众小心驾驶，避免将红白路障撞得飞往相反车道，对其它交通使用者构成危险。

大型罗里为了避开路陷处，而“侵占”隔壁的反方向车道，与迎面而来的轿车“擦身而过”。（图：星洲日报）

一部货卡在路陷处“倾斜”，冲向路边。（图：星洲日报）