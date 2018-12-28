陈佩莉．可循环吸管，你带了吗？ 来到2018年的尾声，除了收到不少圣诞节礼物之外，相信大家也收到不少2019年的年历及记事本？因为工作的关系，我们都获得不少单位包括地方政府或政府部门赠送记事本，而当中让我觉得最为贴心的是由士拉央市议会所送出的记事本套组。

来到2018年的尾声，除了收到不少圣诞节礼物之外，相信大家也收到不少2019年的年历及记事本？因为工作的关系，我们都获得不少单位包括地方政府或政府部门赠送记事本，而当中让我觉得最为贴心的是由士拉央市议会所送出的记事本套组。

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我在日前采访士拉央市议会的活动时收到这个记事本套组，打开一看发现有两本不同设计的记事本及一支钢笔之外，还附有一组不锈钢吸管。

这个令人意料之外的不锈钢吸管让人倍感贴心，毕竟雪州政府将于明年开始实施禁止使用塑料吸管，不锈钢吸管送得合时，同时也鼓励人们加入环保的行列。

不得不提，掌管雪州环境、绿色工艺、科学、工艺、革新及消费人事务的行政议员许来贤早前出席活动时，也呼吁民众自行携带可重复使用的吸管及购物袋出门，并指若人民能减少使用塑料品，便能保护海洋免受塑料污染，因此希望民众多配合及采用环保袋购物，让我国成功在2030年实现零塑料袋的目标。

距离1月1日还有几天，即使看到不锈钢吸管在市面上热卖，惟外出时却发现大部份人对即将实施的禁用塑料吸管无感，包括大家依然习惯用塑料吸管，甚少人会拿出一支可循环吸管取代使用还有很多人还未准备一支可循环吸管。

我支持一些单位将不锈钢吸管作为礼物送出，鼓励更多人开始使用可循管吸管。倘若你也收到一份可循环吸管的礼物，可要将它当作为随身物品，每次外出时都将它带出门使用！