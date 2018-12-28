斯里白沙罗镇路陷．居民担心影响屋子结构 位于斯里白沙罗镇The Airie住宅区出入口前方的柏西兰美兰蒂（Persiaran Meranti）路段在1个半月前因受雨水冲击影响，出现土蚀地陷后，居民吁请八打灵再也市政厅尽快展开修复工程，避免影响建筑物结构。

the airie住宅区出入口前方的柏西兰美兰蒂路段出现土蚀地陷问题逾1个月，目前未有任何修复行动。（图：星洲日报）

焦点社区：The Airie住宅区

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（雪兰莪．八打灵再也27日讯）位于斯里白沙罗镇The Airie住宅区出入口前方的柏西兰美兰蒂（Persiaran Meranti）路段在1个半月前因受雨水冲击影响，出现土蚀地陷后，居民吁请八打灵再也市政厅尽快展开修复工程，避免影响建筑物结构。

The Airie住宅区居民温先生向《大都会》社区报记者表示，由于11月15日下起一场倾盆大雨，导致The Airie住宅区出入口前方的柏西兰美兰蒂路段出现因土蚀地陷而呈现的大坑洞，雨水不断往下流。

他说，该路是顺着斜坡地形顺势而建，雨水不知从哪个方向大量涌出，而住宅区出入口前方的道路恰好是最低处，因此出现土蚀地陷的情况。

“事发时，道路还未关闭，加上没人知道已形成坑洞，许多车辆仍涉水而过，所幸没有造成任何伤亡事件。”

受影响道路关闭

据了解，灵市政厅在事发后关闭受影响的道路，不让车辆使用该路通往甲洞帝沙再也方向，原本4条车道的道路仅剩1条车道开放让The Airie住宅区居民出入，并派人全天候驻守现场观察情况。

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另外，记者也发现，许多不知情的驾驶人士行驶到事发地点附近时，才发现道路已关闭，只好在该处U转。

温先生：地陷离住家仅10尺

温先生说，事发地点出现坑洞后，可清楚看见埋在地下的电缆，小部份地下电缆出现吊在半空的窘境。他担心该事件将造成地下电缆损坏，进而影响水供、电供及光纤服务。

“近来坑洞有恶化情况，原本1条车道宽的坑洞慢慢变成1条半车道的坑洞，加上地陷地点距离住家仅10尺，我担心建筑物结构受到影响。”

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他说，由于年杪适逢雨季，每次下起大雨就会格外担心，因此他希望市政厅能尽快解决该问题。

与此同时，记者前往现场采访时，恰好遇上前往该处巡视的雪州水供公司的员工，该员工因水泵房操作出现不寻常现象，特前往附近寻找是否有地下水管爆裂情况。

刘德豪：已展开招标工作

另一方面，公正党武吉兰樟州议员黄洁冰助理表示，该区属于八打灵再也市议员苏烈斯领养的地区，苏烈斯告知目前已展开招标工作。

事发后，八打灵再也市政厅已关闭柏西兰美兰蒂部分道路，不让任何车辆使用该路段，并派人全天候驻守现场。（图：星洲日报）