陈国耀：让学生受惠．盼华小善用拨款推行发展 民主行动党吉打州主席陈国耀说，吉行动党特别感谢财政部与教育部批准华小及华中拨款，也希望州内政府资助华小能善用拨款，推行及实现学校的发展计划，让学生受惠。

（亚罗市打27日）民主行动党吉打州主席陈国耀说，吉行动党特别感谢财政部与教育部批准华小及华中拨款，也希望州内政府资助华小能善用拨款，推行及实现学校的发展计划，让学生受惠。

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他说，就如教育部副部长张念群所提到，上述拨款的数目或许无法尽如人意，但权衡了申请项目的需要性、特许估价师的评估审核、学生人数、学校地区等，但求尽心尽力。

拨款汇到华小户头

他今日发文告说，他相信在希盟政府的领导之下，全民一定能在政府各项政策及努力之下受惠，国内教育也会获得能卓越发展。

他说，教育部于昨天（26日）把华小5000万的特别拨款，通过银行转账汇款给全国政府资助华小。

“希盟在执政后改变以劳师动众模式，今年8月10日，财政部批准了华小5000万的特别拨款，而教育部在12月26日，就顺利同步把拨款汇款到华小户头，弃除过往铺张仪式，各校代表列队等待部长或副部长莅临，也告别领取模拟支票，却苦于拨款未拿到手。”