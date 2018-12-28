MASC来马变吃货．迷上椰汁糕粿直呼亲切 韩团MASC在经过重组后，首次以4人形式来马宣传，队长禹秀、熙载、Ireah以及文奉，此趟来马展开为期10天的行程。

韩团MASC开心能够来马宣传，全员比手指爱心感谢大马粉丝。左起为熙载、文奉、Ireah以及禹秀。（图：星洲日报）

（吉隆坡28日讯）韩国新人男团MASC（Masculine）来马变吃货，成员迷上椰汁糕粿（Kuih Koci），直呼像韩国松年糕感到亲切。

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韩团MASC在经过重组后，首次以4人形式来马宣传，队长禹秀、熙载、Ireah以及文奉，此趟来马展开为期10天的行程，他们23日结束砂拉越美里及沙巴亚庇的见面会后，移师吉隆坡宣传。MASC今早在大马媒体发布会上开心表示，此趟的宣传行程让他们非常难忘，尤其大马粉丝就像天气一样热情，让他们十分感恩。

首次来马的他们对于东马的宣传之旅感到十分难忘，虽然忙于宣传行程，但他们不忘到当地的夜市游玩，队长禹秀笑说：“这里的夜市十分热闹，不仅有卖衣服的，还有很多好吃的美食。”Ireah表示，获悉大马出名茶类及咖啡饮品，所以常到咖啡厅买饮料，同时也吃了很多道地美食。

谈及大马美食，主办单位特别准备了许多道地小吃糕点供MASC品尝，包括煎堆、薄饼、咖哩角、椰汁糕粿等，4人获悉立即露出兴奋的表情，尤其主唱熙载十分照顾弟弟，尝到好吃的都会亲自喂食跟身旁的“忙内”文奉分享，显见成员之间的友爱互动。熙载表示，煎堆的口感很像炸水饺，而且内陷饱满十分喜欢。当他们吃到椰汁糕粿时，熙载直呼：“这很像我们韩国的松年糕，中秋节一定要吃的传统糕点，我很喜欢！”

问他们最爱哪一道糕点？熙载、Ireah以及文奉一致选择椰汁糕粿，尤其文奉不能吃辣，所以他也偏爱口感香甜的椰汁糕粿，只有队长禹秀选薄饼，自称是“小鸟胃”的他笑说：“我平时都是胃口很小，但这里的食物太好吃了，让我胃口大开。”最后，大家都大感满足，并透露明年将会推出新歌，希望能够尽快再次来马和粉丝见面。

自称热爱大马美食的Ireah（左）见到桌上摆满糕点，吃得不亦乐乎，还不忘和队长禹秀分享。（图：星洲日报）