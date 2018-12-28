抗跌性 新政策加持‧消费股2019可续成长 消费股2018年尽享宠爱，估值普遍已属偏高，幸而2019年在经济增长和政府政策加持下，消费股利好可望延续，继续发挥抗跌和财务稳健等优势。

（吉隆坡28日讯）消费股2018年尽享宠爱，估值普遍已属偏高，幸而2019年在经济增长和政府政策加持下，消费股利好可望延续，继续发挥抗跌和财务稳健等优势。

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兴业研究预计，2019年私人消费将增长6.5%，持续支撑消费领域增长。

兴业表示，尽管消费领域接下来不会有激动人心的前进，但有鉴于消费品公司的防御性和稳健的财务实力，仍可在健康的现金流和稳固的负债表下，持续提供盈利清晰度，进而给予“加码”评级。

末季消费料强劲

兴业指出，基于年杪节日和学校假期，以及坚实的消费者情绪和弹性消费支出，末季消费领域将取得强劲表现。

丰隆研究表示，2019年政府将派发总值92亿令吉的生活援助金等津贴，尽管低于2018年的127亿令吉，但预计将刺激明年消费，而最低薪金调高后也将提高民众消费。

丰隆预计未来潜在下调风险，保持消费领域“中和”评级。

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原料涨价为明年风险

不过，原料涨价成为消费股明年风险。

丰隆预计，2019年消费公司将遭受商品成本增高影响，如主要市场的不利天气条件造成了供应短缺，导致咖啡豆和巧克力价格更贵；原棕油价格将从2018年的每公吨2318令吉降至2300令吉。

幸而，由于美国、英国、澳洲及中国等市场消费者倾向选择更健康替代品，导致对白糖需求下滑，预计2019年白糖价格将维持稳定。

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2018年，由于主要原产品价格对比2017年大幅下滑，其中阿拉比卡咖啡豆下滑15.1%、罗布斯塔跌16.2%、原棕油价格下跌14.3%及白糖下滑22.5%，提振了消费公司的业绩。

丰隆指出，许多快速移动消费品公司如雀巢（NESTLE,4707,主板消费产品服务组）、合成工业（HUPSENG,5024,主板消费产品服务组）及餐饮公司成功食品（BJFOOD,5196,主板消费产品服务组）的盈利能力与原产品价格挂钩。

消费股各有优势

消费领域中，兴业研究的首选是新闻控股（MYNEWS,5275,主板消费产品服务组）、永旺（AEON,6599,主板消费产品服务组）、成功食品及PWROOT公司（PWROOT,7237,主板消费产品服务组）。

丰隆则看好合成工业。

烟酒公司方面，分析说，在提呈2019预算案时，财政部长宣布有意从猖獗的非法烟草交易中追回至少10亿令吉逃税，相等于整个烟草市场的13%，若政府能打击走私香烟，甚至将其市场份额压低至49%，身为市场领导者的英美烟草（BAT,4162,主板消费产品服务组）有望从中受惠。

丰隆预计，加强取缔私酒后，部份销量将回流合法市场，因此给予皇帽酿酒厂（CARLSBG,2836,主板消费产品服务组）“买进”评级，但兴业只维持“中和”评级。