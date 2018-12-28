天象“大年”到来‧2019年5次日月食 日食，又叫日蚀，当月球运行至太阳与地球之间时，来自太阳的部份或全部光线被月亮挡住，因此看起来好像是太阳的一部份或全部消失了。

（中国‧天津28日新华电）即将到来的2019年是天象“大年”，诸多天象轮番上演，其中，精彩的日食和月食备受公众关注。天文专家表示，2019年天宇将发生3次日食和2次月食，其中两次日食，一次月食中国境内可见。

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中国可见2日食1月食

日食，又叫日蚀，当月球运行至太阳与地球之间时，来自太阳的部份或全部光线被月亮挡住，因此看起来好像是太阳的一部份或全部消失了。日食分日全食、日环食和日偏食3种。

中国天文学会会员、天津市天文学会理事史志成介绍说，2019是日食大年，就全球范围而言，这一年将出现3次日食，日期分别是1月6日的日偏食、7月3日的日全食和12月26日的日环食，其中中国范围内可看到两次，一次是1月6日，可见地区主要在中东部，北方大部份地区可见“带食日出”；另外一次是12月26日，大部份地区可见不同程度的日偏食。

月食分为半影月食、月偏食和月全食，其中月全食最为好看，全食阶段，从地球上看去，月亮并不是从空中消失，而会呈现出古铜色，仍然是圆圆的，别有一番景致，也就是大家所熟知的“红月亮”。

月食虽然无法和日食媲美，但也值得观测。2019年发生的这两次月食，一次是月全食，一次是月偏食。史志成介绍说，月全食发生的时间为1月21日，这次“红月亮”，可见区域主要为北美洲、南美洲、欧洲西部、非洲西部，以及包括北冰洋在内的北极地区，中国处于白天不可见。与这次月全食相比，7月17日的这次月偏食中国可见，不过观测条件不是太理想，除极西部地区可见全过程外，其他地区只可见“带食月落”。