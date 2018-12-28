李国荣：禁烟告示牌供不应求．盼给咖啡店1个月宽限 威省咖啡茶餐商公会总务李国荣促请政府给予一个月的通融期限，才派员到各咖啡茶餐室及小贩中心展开视察工作。

李国荣（左）与游国安，促请政府给予业者一个月的通融期限，并希望还未能购得禁烟告示牌的业者联络公会。（图：星洲日报）

（槟城．北海27日讯）威省咖啡茶餐商公会总务李国荣促请政府给予一个月的通融期限，才派员到各咖啡茶餐室及小贩中心展开视察工作。

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他说，这是因为卫生部指定尺寸的禁烟告示牌，已出现供不应求的情况！

他希望在2月1日开始，卫生部执法官员才到咖啡店或小贩中心视察，以免业者的生意受到影响。

李国荣今午与主席游国安召开新闻发布会说，虽然卫生部给予6个月的通融期至明年6月月30日才执法，未张贴禁烟告示牌的业者这期间只会接获警告信，不会被罚款。

业者抢购致短缺

“但是，如今在众多业者都在抢购告示牌的情况下，禁烟告示牌已出现短缺的现象。”

他说，目前一张禁烟贴纸的售价是25令吉，而塑料的禁烟告示牌的价格在40令吉左右，如有任何业者因货源短缺，无法购得禁烟告示牌则可向他接洽，他将协助有关的业者购得符合标准的禁烟告示牌。

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他也认为，一旦咖啡店不允许抽烟的措施实行后，咖啡店的生意额肯定受挫，并相信会有很多小型咖啡店会因而关闭。

他说，很多小地方的老顾客，都会到咖啡店喝咖啡及抽烟，与老朋友谈天论政治，一旦不准吸烟，咖啡店肯定会流失很多客源。