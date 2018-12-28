宏升集团赞助兴建．槟特殊童学校料8月竣工 由宏升集团赞助兴建的槟州特殊儿童学校新港湖内分校的建校工程目前已积极展开，预计明年的8月竣工，届时该校将可以招收200名学生。

建校工程已经如火如荼进行。（图：星洲日报）

（槟城27日讯）由宏升集团赞助兴建的槟州特殊儿童学校新港湖内分校的建校工程目前已积极展开，预计明年的8月竣工，届时该校将可以招收200名学生。

广告

目前的地面工程已经完成，工程料将在明年8月左右完成，2020年1月开始启用，设有综合用途礼堂、18间教室、音乐室及电脑室等。

郑明炎：盼筹200万经费

槟城特殊儿童福利协会副会长郑明炎指出，该校希望可向社会大众筹款，目标是200万令吉，以作为新校舍添购设备、支付职员薪金及应付日常管理费用。

“一旦新校舍竣工，我们也会考虑各种筹款管道，如向槟州中元联合会求助，成为该会一年一度庆赞中元的筹款受惠对象。”

他说，除了软硬体设备外，该校最缺乏的就是师资，聘请特殊儿童学校老师是最头疼的事情。

“很多年轻人虽然愿意当教师，但一听到要教导的对象是特殊儿童就却步，所以我们面对很大的挑战。”

广告

宏升集团献出位于新港湖内一块1.37英亩的教育用途地给槟州政府，再由州政府转交予槟州特殊儿童福利协会以便兴建槟州特殊儿童学校分校。