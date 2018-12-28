芝加哥艺术馆开放‧5万艺术作品“免费”下载 为了“让更多人也能拥有馆藏名画”，芝加哥艺术馆即日起开放经5万幅艺术作品，供喜欢或有需要的民众“免费”下载高清版画作，并允许自用或商业用途。

为了“让更多人也能拥有馆藏名画”，芝加哥艺术馆即日起开放经5万幅艺术作品，供喜欢或有需要的民众“免费”下载高清版画作，并允许自用或商业用途。

广告

这项措施意味着，喜欢梵谷真迹“卧室”（The Bedroom）的人可不必担心版权问题，直接到艺术馆网站http://www.artic.edu下载后，做为电脑或手机保护屏幕画面，享受随时欣赏名画的乐趣。

芝加哥艺术馆执行创意主任诺尔特表示，艺术馆重新设计推出的新网站，设计了“开放影像”的选项，用户不仅可根据自己的喜好，筛选印象派、现代主义、超现实主义的作品类别，还可以根据主题、作者、创作日期、创作地点、甚至是创作手法进行筛选。

找到喜欢的画作后，可以无后顾之忧的下载使用、分享。以前要下载这些艺术图像，须先获得“艺术馆图像授权团队”的许可。