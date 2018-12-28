杨淑茱．搭免费巴士 我有时会搭乘免费巴士，免费巴士给我带来不小的震撼，因为如果好好规划，它可以带来很大的便利。

我有时会搭乘免费巴士，免费巴士给我带来不小的震撼，因为如果好好规划，它可以带来很大的便利。

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有一次我必须在塞车时段带电脑到光大维修，我在光大外围等了5分钟，搭了约10分钟车程的免费巴士到光大，在电脑店待了约15分钟，再从光大走出来等巴士，已看到巴士在等我，所以赶快上了巴士。同一天的塞车时段，我再去领电脑，也是花了同样的时间来回。这个经验让我很震憾，因为如果我驾车去光大，所花的时间不只这么短，而且还要付停车费。

有一次，我要坐巴士去一个较远的地方。我就用手机应用程式规划路线，看起来要去光大转两趟巴士才能到，我就放弃了该行程。待第二天，忽然灵机一现，原来只需要坐免费巴士在某个地点下车，再走路越过足球场和走几百公尺的路，就到了目的地。这也让我很震撼！

我在上面所指的规划路线，是指我要规划好行程的如以上的越过足球场的行程，同时因为免费巴士时间很准，要算准时间才出门。只可惜，一小部份粗心的免费巴士司机有时会没有停下来载客，我使用过的几条路线曾发生这样的事。

发现很多富裕或有车的朋友，都给我们的巴士很多机会，愿意坐免费或收费巴士，但巴士也要很争气的做到最好，这其中最重要的是巴士时间要准时，司机态度要好（90%的司机态度都很好）。我使用手机应用程式搭巴士，跟一些乘客聊起，他们说有关应用程式在外国公共交通系统很好用，因为准时，但是槟城的巴士不准时，使得它没有发挥效用。

我喜欢看到大家坐免费巴士后要下车时，都会朝司机大喊一声：“谢谢！”。此外，我习惯搭巴士的新加坡朋友也对免费或收费巴士很喜欢，因为搭客人数少而坐得舒服。

我曾经在印度时原本要搭德士到机场，但没有任何德士经过，而是见到一辆又一辆的巴士，最后只好搭巴士。这让我体会到，如果作为公共交通系统的巴士运行够好，大家一定搭巴士，即使是赶飞机也不慌。