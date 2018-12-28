悉尼跨年庆典‧烟花规模前所未有 悉尼跨年庆典在紧锣密鼓筹备中，新年当晚总计超过10万发特效烟花，烟花总重8.5吨，比去年多出500公斤，是前所未有的规模。

悉尼跨年庆典在紧锣密鼓筹备中，新年当晚总计超过10万发特效烟花，烟花总重8.5吨，比去年多出500公斤，是前所未有的规模，将上演一场比往年更为气势磅礡、斑斓多姿、精彩纷呈的盛典。

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悉尼海港大桥将成为当晚两场烟花表演的场所。海港大桥上喷射出的烟花组合，比去年多出1000个样式。在为午夜辞旧迎新的钟声倒数时，悉尼海港大桥上空同时也会出现最后10秒倒数计时的10至0烟花数字。最终桥拱出现“SYDNEY”字样烟花，闪烁耀眼白光。桥下的水面驳船也将用焰火在夜幕中首度描绘出心形和笑脸造型。

跨年庆典的烟花材料皆由可生物降解的纸张和混合物制成，可在使用后最大程度分解，达到生态环保目的。

悉尼市市长穆尔认为，悉尼跨年庆典是全球迎新盛世率先亮出头彩。这年盛事将为本土经济创赢1.33亿澳元（3.9亿令吉），同时也在世界舞台上更进一步地展现悉尼的风采。