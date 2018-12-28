土团党代表大会今召开·预讨论是否接收巫统跳槽议员 土著团结党今日开始召开中央代表大会，大会讨论的议程和辩题深受关注，预料主要讨论议程是离不开巫统分裂和是否接收从巫统退党的国会议员或党员课题，土团党的决定将左右该党的民主政治方向，乃至可能影响希盟的未来。

（吉隆坡28日讯）土著团结党今日开始召开中央代表大会，大会讨论的议程和辩题深受关注，预料主要讨论议程是离不开巫统分裂和是否接收从巫统退党的国会议员或党员课题，土团党的决定将左右该党的民主政治方向，乃至可能影响希盟的未来。

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据了解，土团党内部针对接收前巫统议员出现两种不同声音，一是同意接受巫统议员过档，以“捷径”方式壮大目前只有15席或占国会比率少过7%的土团党。

这些党员认为目前是新的政治生态，只要经过党的严格审查程序，确保没有刑事或犯罪背景，大可接收这些议员。

另一派党员则持反对意见，认为土团党不应以接受巫统跳槽者来壮大政党，而应该探讨如何加强改革以扩大党的势力。

这些党员担心才成立两年多的土团党会遭到前巫统党员的旧思维入侵和影响该党进而沦为巫统2.0。

据悉，目前土团党基层冒现一股强烈情绪，他们拒绝巫统和无法适应接受退出巫统的议员或党员，认为巫统已是一艘沉沦的船，若全盘接收，可能会摧毁土团党。