WANNA ONE绝唱．门票被炒破7万令吉 据售票单位Interpark Ticket表示，当晚创下8万张门票最快售罄的纪录，还创下了史上最多人同时在线的纪录。

（首尔28日讯）韩团WANNA ONE的最后演唱会《2019 Wanna One Concert [Therefore]》于26日晚开放官方粉丝团先行售票，8万张票瞬间完售一票难求，更被黄牛炒到一张票要价2000万韩圜（逾7万令吉），让粉丝崩溃直呼“没钱真的追不起星”。而据售票单位Interpark Ticket表示，当晚创下8万张门票最快售罄的纪录，还创下了史上最多人同时在线的纪录。

广告

粉丝怒骂黄牛党

WANNA ONE由队长尹智圣、河成云、黄旼炫、邕圣佑、金在奂、姜丹尼尔、朴志训、朴佑镇、裴珍映、李大辉、赖冠霖组成，去年自选秀节目《PRODUCE 101》第2季脱颖而出，组成限定男团出道红遍全亚洲，不过今年底合约到期后确定解散，最后合体演唱会《2019 Wanna One Concert [Therefore]》将于1月24至27日在首尔高尺天空巨蛋举行。

由于告别演唱会对于粉丝来说别具意义，因此除了抢票潮以外，也出现了哄抬价格的“黄牛”。

演唱会最高的票价，原价是卖11.9万韩圜（约442令吉），被炒到2000万韩圜（约7万4352令吉），而原价10.8万韩圜（约401令吉）的山顶区坐位门票，亦被炒到38万至43万韩圜（约1412至1598令吉），十分夸张，黄牛票价亦引起粉丝热议，纷纷怒骂黄牛党，嘲讽“是坐爱豆腿上看演唱会了吗”？“这个价格是可以上台成为第12个成员一起表演吗”？