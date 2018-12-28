韩国11月工业生产下滑1.7% 韩国11月份工业生产较前月下滑，表现不如经济专家预期，因DRAM记忆体晶片需求下滑，且国内智慧型手机销售趋缓。

（韩国‧首尔28日讯）韩国11月份工业生产较前月下滑，表现不如经济专家预期，因DRAM记忆体晶片需求下滑，且国内智慧型手机销售趋缓。

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韩国财政部公布的数据显示，经季节性因素调整后，韩国11月份工业生产较前月下滑1.7%，跌幅大于经济专家估计的0.2%。前月数据由初报的月增1.0%，修正成为月增1.3%。

与去年同期相较，11月份工业生产则是上扬0.1%，经济专家预估上扬1.4%。10月份数据由初报的上扬10.7%，修正成为上扬10.9%。

11月份产能利用率由前月的73.8%，降至72.7%。

这份数据显示，11月份半导体生产较前月减少5.2%。当月设备投资也下滑，主要反映半导体制程设备、运输设备投资减少的情形。当月营建投资同样下滑。

在投资与就业形势依旧低迷之际，美中贸易战持续、美国联准会可能持续升息，以及全球金融市场动荡等因素，持续成为威胁韩国经济的风险。