周新才．寒梅飘香 老妈子租了一间空房间给一个中国人家庭，有个年轻小伙子便问我：“一家人挤在一间房，怎么住？”

老妈子租了一间空房间给一个中国人家庭，有个年轻小伙子便问我：“一家人挤在一间房，怎么住？”

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我告诉他一个跨国电子厂商丘先生的故事，一家人就是挤在槟榔律中环一间老屋的房间，房东只给这家人半小时在厨房煮菜的时间，所有洗菜切菜的准备功夫都在狭小没有自来水的房间里完成，否则半小时不够用。

这个厂商与前任槟州首席部长丹斯里许子根是钟灵中学同班同学，许子根有私家车载送上学，他听说许家房子很大间庭院很美，遂随许子根回家见识一下。

他只是一个被保送留学台湾的穷学生，许子根则在美国喝洋墨水成为博士。

许子根担任槟首长时，早已成为亿万富翁的他在世界上的许多国家拥有工厂，他回流槟城设厂，到处演讲传授成功的之道。

他在讲台上喜欢把少小的穷困与许子根的富有比较，讲他一家人挤在一间房间生活，羡慕许子根坐大车住大洋房的故事。

许子根在班上的成绩名列前茅，而他是“名列后茅”。到了最后，到底谁最成功？

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他成绩比较差，平时休息节很勤奋的到校务处帮老师抄名单，争取到被保送到台湾深造的机会，学成之后到新加坡发展，然后就靠几万元资金胆粗粗的到陌生的美国创业。

古人说，不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香。所谓梅花香自苦寒来，吃得苦中苦加上有勇气去闯，才有成功的机会。

我少年时有了摩哆车执照经常去同学家，发现住市区的同学家境未必比我们乡区的人好，市区七十二家房客家庭比比皆是。

有一个小当家的市区同学，自费去日本留学受骗，不能勤工俭学的半工读，干脆在日本做工，存了几万元之后飞去美国投靠在那里读书的同学。

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他投靠的那名同学毕业之后反而投靠他，在他的公司工作。

我们的社会今天不乏挨穷闯世界的年轻人，可是多数听到的是以背包旅游，或当义工的故事，不是白手兴家创业。

今天的人注重的是吃喝玩乐的人生乐趣，这和我年轻时社会上普遍肯吃苦出人头地的思维天差地远。

过去物资缺乏的年代，低下层民众把住不好吃不好读书不好当常态，可是人们有拼搏改变家庭命运的决心。

今天对一家人租一间房间住感到好奇的年轻人，不会有寒梅才会飘香的觉悟。