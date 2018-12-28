英超‧客场“锤”圣战士‧西罕近6战5胜 英超第19轮周四完成上半季最后1场赛事，客队西罕最终以2比1打败南安普敦，收下12月至今6战的第5场胜仗。

飞翼费利佩．安德森梅开二度，助西罕逆转南安普敦，全取3分。（图：法新社）

（南安普敦28日讯）英超第19轮周四完成上半季最后1场赛事，客队西罕最终以2比1打败南安普敦，收下12月至今6战的第5场胜仗。

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这场比赛3次进球皆出现在下半场开始后不久，南安普敦前腰雷蒙德在第50分钟为主队先驰得点，但进球前疑似手球犯规。随后西罕飞翼费利佩．安德森挺身而出，分别于第53与第59分钟梅开二度，助客队逆转比分，并最终全取3分。

“我们从比赛一开始便已掌握胜局，我们大部份时间都在进攻，同时也防守得很好。”西罕主帅佩莱格里尼赛后受访时表示，“最重要的是我们踢得像在自己主场踢球。”

而南安普敦主帅哈森许特尔则对子弟兵错失数次破门而不满，“如果你错失良机，那你就不值得取胜。我们不够鲜活，无法迅速明确地抢下反弹球，最终令我们轻易吞败。”

西罕现以8胜3和8负27分居第9名，南安普敦则以3胜6和10负15分居16名。