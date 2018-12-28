欧洲中行：贸易保护主义‧抑制经济成长 根据欧洲中行周四公布的最新经济公报，虽然全球经济活动仍然保持活跃，但也变得更加不平衡，并且态势放缓的迹象越来越明显。全球贸易成长已经减弱，未来贸易关系的不确定性增加。

（德国‧法兰克福28日讯）欧洲中行认为，保护主义抬头抑制了贸易成长，2019年全球经济恐将因此放缓。

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根据欧洲中行周四公布的最新经济公报，虽然全球经济活动仍然保持活跃，但也变得更加不平衡，并且态势放缓的迹象越来越明显。全球贸易成长已经减弱，未来贸易关系的不确定性增加。

全球通膨压力缓慢上升

欧洲中行表示，展望未来，全球经济活动预计将在2019年减速并在此后保持稳定。随着闲置产能的减少，预计全球通膨压力将缓慢上升。

这一谨慎评估发出之际，正值全球股市大幅震荡并且美国总统特朗普继续威胁要对每年从中国进口的约2,000亿美元商品增加关税。

预期全球经济将走软的不仅仅只有欧洲中行一家。根据总部位于科隆的IW研究所周三发布的年度调查报告，德国企业对前景也变得更加悲观。

受访的48个雇主团组中，只有7个组别表示欧洲最大经济体德国将比一年前更好，21个表示情况将变糟。调查显示，全球经济扩张步伐疲弱正在损害德国出口导向型的制造企业。

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欧洲中行并表示，经济成长放缓可能给那些负债累累的欧元区成员国造成困境。