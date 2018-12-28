欧洲银行股今年最悲情 受到获利能力持续低落、商业模式过时、负利率加上英国脱欧等多项因素影响，使得投资人对欧洲银行业的信心荡然无存，也让欧洲银行类股遭遇欧债危机来最悲情的一年，今年迄今重挫25%。

（英国‧伦敦28日讯）受到获利能力持续低落、商业模式过时、负利率加上英国脱欧等多项因素影响，使得投资人对欧洲银行业的信心荡然无存，也让欧洲银行类股遭遇欧债危机来最悲情的一年，今年迄今重挫25%。

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至今重挫25%

欧洲银行股低迷不振，除让投资人付出3,800亿美元的庞大成本，也令英国与欧洲大陆主要银行股价都已跌破帐面价值。目前它们的市值平均约为净资产的0.6倍，远低于美国六大银行的1.1倍与MSCI新兴亚洲银行指数成份银行的1倍。

德意志银行最惨

在欧洲所有主要银行当中，又以德意志银行股价跌势最惨。受营收持续不振与在投资银行市场的占有率不断萎缩，导致年初迄今股价已遽跌53%。

另外丹麦最大银行丹斯克银行（Danske Bank）也因涉及洗钱丑闻，今年来股价已重挫43%。

花旗集团首席银行分析师高思（Ronit Ghose）指出，“欧洲银行业的获利虽然优于前几年，但获利能力相较于美国或亚洲同业却仍然不佳。

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与美国银行业相比，欧洲银行业的支出居高不下，也令后者无法花费大笔投资在更新资讯科技的基础建设计划上。根据花旗资料显示，目前美国银行业的股东权益报酬率平均为16%，但欧洲银行业却只有美国的一半。

虽然过去数年欧洲银行业的业绩与资本水位都有所增强，加上面临主管机关的罚款也出现减少，但这些获利表现的改善却被新丑闻、地缘政治与整体经济风险所侵蚀。特别是今夏意大利选出反体制政府后，让原本笼罩在英国脱欧阴影的欧元区再度出现动荡。