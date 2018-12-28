意甲‧拿波利寻出气筒‧祖云放眼不败迎新年 意甲第19轮周六将进行上半季兼2018年收官战，当中已提前锁定半程冠军的祖云杜斯主场对决桑普多利亚，将放眼以不败之姿步入冬休期。

C罗在上一轮替补登场扮演救世主角色，证明祖云在攻击线上不得不依赖他，此役，葡萄牙球星将回归首发。（图：法新社）

（意大利‧都灵28日讯）意甲第19轮周六将进行上半季兼2018年收官战，当中已提前锁定半程冠军的祖云杜斯主场对决桑普多利亚，将放眼以不败之姿步入冬休期。

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C罗回归首发

祖云杜斯现以16胜2和50分稳居意甲榜首宝座，领先居次的拿波利的优势已达9分，但该队现今并未处于最佳状态，近期3场胜仗皆仅1比0告终，在欧冠亦曾意外败于伯尔尼年轻人，周中亦差点被亚特兰大打破不败金身，此番对决这赛季表现强悍的桑普多利亚，实无必胜把握。但周中轮休替补登场进球救主的“C罗”罗那多将重返先发，为祖云确保上半季不败。

桑普近6战5胜1和保持不败，现以29分高居第5名，当中该队已“高龄”35岁射脚夸利亚雷拉近8场进9球，赛季至今已进11球，将是其旧主防线必须严加提防对象。周中被罚下2人、又遭国米绝杀，赔了夫人又折兵的拿波利将主场对阵降级区球队博洛尼亚，已11轮不胜，且连续3轮没进球的客队，对主队来说将是最合适的“出气筒”。不过，攻防主力球员因西涅和库利巴利禁赛，队长哈姆西克伤缺，将是拿波利一大隐忧。

国米“孤身”客战恩波利

因周中国米球迷行为不正，恩波利决定关闭客场看台，令国际米兰将“孤身”征战客场，是否将因此令表现受到影响仍是未知数。不过，恩波利防守软弱，赛季至今不失球场次仅2场，失36球并列联赛最多，近3轮皆失3球或以上。

而AC米兰则坐镇主场对阵斯帕尔，将设法打破4场不胜且无进球的窘境，以求重返胜轨，避免自身与欧战区渐行渐远。

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国米被罚主场清场2轮

对于周中意甲第18轮国际米兰与拿波利的比赛中发生的严重种族歧视事件，意大利足总在周四宣布判决结果，国米被罚接下来2场主场比赛清场，而另有1场关闭北看台（主场球迷），比赛中染红的拿波利球员因西涅和库利巴利则被追加2场禁赛。本周末联赛则继续如期举行，不会停摆。

该场赛事进行期间爆发严重冲突，多名球迷因此受伤甚至有者离世，而最令人关注的则是种族歧视事件。据称库利巴利被主场球迷一直喊“猴子”，因此失去理智，在第80分钟接连吃2黄自行“打卡”下班，加上因西涅随后在比赛补时阶段吞红，最终拿波利在只剩9人作战下，以0比1输掉了比赛。

赛后，当天现场观战的米兰市长萨拉在社媒发文谴责种族歧视行为，而意大利足总主席格拉维纳也曾表示会考虑暂停意甲联赛。