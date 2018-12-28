警：入屋行窃案上升．没锁好门窗贼惦记 霹雳州防范罪案及社区安全组主任莫哈末高级助理总监表示，破门行窃案有显著上升的趋势，有些案件甚至全无“破门”的痕迹，其导因是屋主疏忽及没有妥善锁好门窗所致。

霹雳州防范罪案及社区安全组与人民社警代表对话会后合照留念。坐者左五起是黄沐发、侯信用及黄光顺；右十起是林金福、莫哈末及黄金锭。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保27日讯）霹雳州防范罪案及社区安全组主任莫哈末高级助理总监表示，破门行窃案有显著上升的趋势，有些案件甚至全无“破门”的痕迹，其导因是屋主疏忽及没有妥善锁好门窗所致。

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出远门须向警区报备

他说，人们若举家出远门或房屋空置，必须向毗邻的警区报备，以便警方可以派遣警员至有关民宅一带加紧巡逻，避免窃徒有机可趁。

他今日在霹雳州高级警官俱乐部出席霹雳州防范罪案及社区安全组与人民社警代表对话会后，受媒体询及州内破门行窃案提升一事也表示，若家庭主妇独自逗留家中，察觉可疑人物或摩哆车等出没时，也应该向警方投报。

窃案门槛值涨幅17.68%

较早时，霹雳州防范罪案及社区安全组登记与分析警官林金福警监向社区警察汇报霹雳州的罪案率（1月1日至12月26日）时表示，依据每10万人口的犯罪指数显示，破门行窃及偷窃案的门槛值（Nilai Ambang）为854宗，然而今年却攀升至1005宗，涨幅为17.68%。

莫哈末坦言，公众迄今往往不愿意分享情报及讯息，以及向警方投报，却怪罪警方没有履行职责，有者甚至出言侮辱及不尊重警方。若公众惧怕分享情报或投报，警方将难以掌握确切的罪案数据。

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没报案警断定为安全区

他也说，公众不愿投报，揣测警方不会开档调查及逮捕嫌犯，然而公众不明白，警方在无法掌握罪案率之下，会评定有关的范围是安全的，如此而言，要警方如何增派警力加强巡逻。

“若公众愿意向警方投报，警方则会于罪案频频发生的地区加强巡逻，至于开档调查与否，有特定法律约束。若掌握情报，自然会展开逮捕行动。”

他也表示，尽管霹雳州整体罪案率较去年的1865宗相比有下降至1655宗（跌幅为11.3%），然而偷窃摩哆车案仍高居榜首，所以促人民社警及警方根据各区的罪案率趋向，积极加强巡逻。

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他说，警方是针对罪案展开彻查，而该组则是寻策防范罪案及维护社区安全，若该组与社区维系密切关系，罪案也会因而下降，而社区自然而然也会重视及喜欢政府。

社区警察当警方耳目

他指出，该组的成立旨在达致警民合作之效，肩并肩共同防范社区罪案的发生，缺乏社区的协助，警方也是难以成事。社区警察则是充当警方的耳目，与警方共同巡逻及向警方分享情报，维护当地社会的安全。

出席者包括霹雳州防范罪案及社区安全组（策略策划）副主任黄光顺警监、副主任黄沐发副警监、霹雳州人民社警总会主席侯信用、木威人民社警协会主席拿督黄金锭。

社警指难掌握第一手消息

警不能对外提供报案书

针对吉辇人民社警提问指他们难以掌握第一手消息，导致无法更有效制止罪案的发生，莫哈末回应指警方的报案书归类为机密文件，不能对外提供，不过人民社警若有需求，可透过与警方的通话群组掌握罪案发生的基本讯息。

他举例，如是某个地区发生掠夺案，疑是什么人所为，并非是揭露报案者的个人资料，此举也是维护当地社区的安全。若警方对外公开资料，也会导致嫌犯逃之夭夭及销毁证据。

他强调，有关的基本资料是作为保障社区公共利益的用途，并非是滥用相关资料以获取私人利益。

公众担忧报案耗时没用

警力不足寻策解决

和丰志愿治安队主席吴海丰提及，公众担忧报案主要是耗时及没用，有时久等数小时候，查案官却指来不及，此举进而也打扰居民的时间。

莫哈末针对上述提问表示，警方面对警力不足的问题，而偶尔一些人报案后，也懒得再返回警局会见查案官。不过，他会针对此个案交由和丰警区接洽及寻策解决。

黄光顺：维护社安人人有责

来自曼绒的代表阿兹米询及人民社警的优势时，黄光顺表示，人人有责维护社区的安全，而人民社警透过课程及座谈会，有机会接触法律及认识各种罪案。

他指出，当人民社警目睹罪案发生时，可逮捕嫌犯后再交予警方，并与警方一起参与巡逻工作，以及检查可疑人物的证件等，公众却是不允许这么做。

不仅如此，他说，人民社警也获得制服、帽子、哨子及对讲机等配备。