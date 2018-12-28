东京奥运男团冲刺赛‧入选资格修改影响大马 在2020年东京男女团体冲刺赛的参赛席位，将分配给世界排名前8的国家。

（吉隆坡28日讯）2020年东京奥运场地脚车赛男团冲刺入选资格更改，只有名列世界排名前8才能入选参加，一改过去以各大洲分配参赛席位的传统。

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世界前8入选

在2020年东京男女团体冲刺赛的参赛席位，将分配给世界排名前8的国家。

而在这之前，包括2008年北京奥运会和2012年伦敦奥运会，亚洲获得三席参赛席，上届里约奥运，亚洲则减至两席。

大马目前世界排名第16大马场地脚车队队员有阿兹祖、沙菲道斯和法德希尔，目前在奥运入选赛积得945分排名第16，而俄罗斯以1875分排第8；东京奥运入选赛从2018/19年世界杯系列赛开始。

在明年1月8日至13日雅加达亚洲脚车锦标赛后，尚剩下两站世界杯系列赛纽西兰站和香港两站。

阿兹祖表示，大马在过去两届奥运会没有参加男团冲刺赛，虽然面对不少挑战，但是他希望能协助队伍踏上东京奥运之路，参加男团冲刺赛。

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去年亚运会破全国纪录摘银

男团冲刺队凭在雅加达亚运会以破全国纪录夺得银牌，在重整的备战计划中，被列国家体理会的第一层备战计划。

阿兹祖表示，他希望能在雅加达亚洲锦标赛中再次打破全国纪录，若是能够取得男团冲刺赛参赛资格，大马就可在个人冲刺和麒麟派出两名选手参加。