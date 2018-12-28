太平市会保护树身．竖告示牌禁爬雨树 为了保护太平湖畔的百年雨树，公众受促不要爬到雨树低垂的枝桠上拍照，以免对雨树形成伤害。

一些人不理劝告，爬上雨树的枝桠拍照。（图：星洲日报）

（霹雳．太平27日讯）为了保护太平湖畔的百年雨树，公众受促不要爬到雨树低垂的枝桠上拍照，以免对雨树形成伤害。

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太平市议员黄志忠说，太平湖畔百年雨树是太平湖的特色及珍贵遗产，不过，许多旅客及公众喜爱爬到雨树低垂的枝桠上拍照，对雨树构成了伤害。

他说，太平市议会打造的雨树步行道成了火红旅游景点之一，许多各地游客都慕名而来，步行观赏雨树及拍照。不过一些雨树已呈老态，随时会在风雨中倒下。

他说，为了保护雨树的健康及延续雨树生命，市议会特聘雇树艺家为雨树健康把脉，并清理树干上的寄生植物细心呵护。

爬上枝桠拍照伤害雨树

“不过，公众及旅客似乎没有为雨树着想，经常爬上雨树的枝桠拍照，这将会加重雨树的压力，可导致雨树遭伤害而加速死亡。”

他表示，为了避免雨树受到伤害，他在开会时提出了建议并要求市议会在雨树旁设立一个禁止爬树的告示牌，遗憾的是依然还有一小部份人士不遵守。

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黄志忠希望大家视这百年雨树为共同资产，加以珍惜爱护，不要为了一己之私而破坏它。