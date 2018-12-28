紫盟羽球联赛‧地不佬首胜‧文萨改打男双建功 今年36岁的文萨曾经征战2000、2004、2008及2012年的奥运羽赛男单，并且在2004雅典奥运会曾打进半决赛达生涯巅峰。

泰国（右）名将文萨改打双打，与皮拉纳搭档，以3比1打败吴世飞与诺伊祖汀，助地不佬以13比8打败香妃城。（照片来源：紫盟羽联官方提供）

（雪兰莪‧赛城27日讯）在羽坛沉寂许久的泰国名将文萨证明宝刀未老，在关键时刻挺身而出，帮助地不佬以13比8勇挫香妃城，尝到首胜。

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今年36岁的文萨曾经征战2000、2004、2008及2012年的奥运羽赛男单，并且在2004雅典奥运会曾打进半决赛达生涯巅峰。但此后他渐淡出男单赛场，转打双打，昨日他与皮拉纳搭档攻打男双项目。他们与女单李盈盈、男单沙德斯达兰的胜利帮球队在2018/19SS紫盟羽联拿下首胜。

香妃城靠男单郑嘉恒取得领先，他以11比8、6比11、10比11、11比3、11比5力挫地不佬的中国后起之秀叶柄宏。

随后在李盈盈以11比7、11比3、8比11、11比10打败香妃城的泰国外援查西妮后，地不佬一路领先，并且笑到最后。

文萨：盼助队晋级决赛圈

文萨与皮拉纳是以6比11、11比9、11比2、11比6先衰后盛拿下吴世飞与诺伊祖汀。

文萨在赛后受访说：“我很高兴在紫盟羽联中复出，还看到联赛持续不断地发展。也许在不久的将来，这个联盟将受到世界各地的欢迎及普及。”

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他曾在2015/16赛季为努沙再也效力过。

他补充说：“不管怎样，我很高兴能为地不佬贡献分数。我的搭档皮拉纳的打法适合我。我希望我能帮助我的球队，一直战至云顶的决赛圈。”

大山脚全星向前6迈进

虽然香妃城的混双组合黄天赐与叶仪在以11比8、4比11、8比11、11比10、11比7拿下陈蔚元和鲁斯蒂娜后，比分一度拉近至8比10，不过地不佬的沙德斯达兰在末战一锤定音以11比8、11比3、11比2轻取前亚青赛冠军苏德智，锁定胜利，在连续败给卫冕冠军蒲种联军与沙登后，迎来了首场胜利。

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在今天下午4点的比赛，大山脚全星延续他们的好势头，以12比5大胜沙登，迎来二连胜。凭借这场胜利，离他们所定下的前六目标越来越近，有望获得云顶决赛圈的入门票。