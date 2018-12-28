太平警方提供50%折扣．民众雨中排长龙缴罚单 太平警方今日提供交通罚单50%折扣优惠，虽然一大清早下起雨来，但仍无阻大批民众一早撑伞排队缴付罚单。

公众一大早到太平警察多元用途礼堂排队付罚款，一些人还撑着雨伞排队。（图：星洲日报）

（霹雳．太平27日讯）太平警方今日提供交通罚单50%折扣优惠，虽然一大清早下起雨来，但仍无阻大批民众一早撑伞排队缴付罚单。

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太平警方配合主办公路安全运动及推介精明警政系统，特在今日及明日提供高达50%的各项交通罚单折扣，吸引了许多接获罚单者涌到太平警察多元用途礼堂付款。

骆恒宗：把握机会省不少钱

一大早到场排队准备付款的商人骆恒宗表示，他在今年共接获10张交通罚单，大部份是因为在大道或在市区内超速。

他说，过去接获罚单后到警局求情，也可获得折扣，但目前已非常困难，因此他趁着警方提供优惠，把握机会缴清罚单，如此一来可节省不少钱。

“我因为工作的关系常使用南北大道，偶尔会开车开得快些，因此接到了罚单。”

他表示，虽然今早6时许下起雨来，但当他在8时许抵达时已排了长龙，并花1个小时余才付完罚款。

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陈再货：代亲戚缴付罚单商人陈再货说，他是代亲戚缴付数张罚单，因亲戚在外地工作无法前来。

他表示，除了太平区的罚单，太平周遭地区的罚单也可以获得折扣。

警区主任：吁郑国霖设摩哆车赛场

太平警区主任莫哈末泰益过后在推介精明警政系统时，呼吁太平国会议员郑国霖在太平设立摩哆车赛场，以协助减少区内的飙车活动。

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他说，年轻人飙摩哆车是犯法行为，但如果可以从正面看待问题，为他们提供可展身手的赛车场，这将会减少青少年在公路上赛车而危及公众人士。

司南马县长：提升公路安全意识

拉律峇登及司南马县长阿玛达雅兰表示，与警方联办公路安全运动主要是提升公众的公路安全意识，以减少车祸的发生。

他呼吁公路使用者必须遵循交通规则，以注意个人及公众的安全。

出席者包括太平区国会议员郑国霖及刘长一市议员。

標題骆恒宗展示其接获的10张交通罚单。（图：星洲日报）

公众耐心排队，等待在柜台处付款。（图：星洲日报）