奥运破金荒不能单靠羽球‧体理会另押宝3项目 国家体理会总监拿督阿末沙巴威日前接受马新社的专访时表示，除了羽球，其他项目有机会在未来奥运争夺首金的项目计有场地脚车、跳水和空手道。

阿末沙巴威（左）在获得重新掌权管理领奖台计划后，推出改革，明年菲律宾东运会将会是严峻的小考；右为2017年东运会大马代表团团长拿督甄玲心。

（吉隆坡28日讯）国家体理会认为大马在未来要实现奥运首金的目标，并不能单靠羽球去争取，其他项目也有机会。

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国家体理会总监拿督阿末沙巴威日前接受马新社的专访时表示，除了羽球，其他项目有机会在未来奥运争夺首金的项目计有场地脚车、跳水和空手道。

脚车跳水空手道具备潜能

他说，在这之前，大马只寄望羽球在奥运争夺金牌，但是目前大马可以在跳水和场地脚车寄望实现奥运首金梦，张俊虹突破中国垄断夺得世界冠军，而阿兹祖在场地脚车麒麟赛也有望突破。

他表示，虽然明年只有菲律宾东运会较重要，但是奥运入选赛也将在明年5月开始，所以对每一项运动都很重要。

2风帆选手率先夺奥运资格

他说，在经过重组的运动员备战计划，列进第一层和第二层的选手明年必须争取进入东京奥运。

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目前为止，大马只有两名风帆选手凯鲁尼占和诺莎兹琳通过雅加达亚运会的表现取得东京奥运参赛资格。

与此同时，由于空手道已被列为东京奥运项目，所以空手道也有可能为大马实现奥运首金的目标。

大马在空手道拥有3名世界排名前10的选手，分别是搏击的萨奇拉及套拳的林志伟和李欣怡。

青体部长赛沙迪在今年10月30日公布，领奖台计划将重组，然后全权交由国家体理会负责，第一层备战奥运，第二层是亚运会，残障亚运会和共运会，第三层则是东运会和残障东运会；第四层则没有列进综合运动会，但以国际赛表现作为标准，如：健美。

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政府在明年的财政预算中，拨出一亿令吉以协助运动员备战2020年东京奥运会。