甘国隆．U转 某名精神领袖生前曾说过：“男人的眼睛是连着子孙根的”。宗教权威深谙人性，洞察人心，短短一句话就戳中天下男人的死穴：原来衣冠之下隐藏的都是蠢蠢欲动的“兽性”。思想肤浅如我者更是难逃此话罗网，因为在报纸上一看到“U转”二字，我就会歪斜地联想到男人的“不举”。

某名精神领袖生前曾说过：“男人的眼睛是连着子孙根的”。宗教权威深谙人性，洞察人心，短短一句话就戳中天下男人的死穴：原来衣冠之下隐藏的都是蠢蠢欲动的“兽性”。思想肤浅如我者更是难逃此话罗网，因为在报纸上一看到“U转”二字，我就会歪斜地联想到男人的“不举”。

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新马来西亚诞生至今已有7个多月，新政府的一个新作风就是频频“U转”。仓促提出一项措施政策，遇到民间反弹就急急收回，给人留下“欲振无力”的瘫软印象。

在政坛摸爬打滚几十年，见惯大风大浪，以国家兴亡为己任的领袖大有人在，因此U转没什么大问题，何惧人们嘲笑。

政府不过是选择性“U转”，在某些大事的立场上还是很强硬的，例如废死、推行第三国产车、削减拉曼大学学院拨款等。可惜“U转”不是汉语单字，否则都有资格入选大马年度汉字了。

男人就算是不举，还不是饭照吃，水照喝，工照做。但是，最好还是对症下药，把这种频频“不举”的症状医好才是上策。

若是不举成了习惯，功能性病症慢慢恶化成器质性病症，就会回春乏术，影响日后开枝散叶呢！