吴嘉豪．未完成的华教梦 希望联盟政府承认统考需要5年时间去落实，可是希望越大，失望越大，反弹越大。独立中学作为华人文化堡垒就是因为政府不承认统考文凭，多少年来栽培了多少英才就有多少精英流失到国外，尤其是邻国新加坡。

希望联盟政府承认统考需要5年时间去落实，可是希望越大，失望越大，反弹越大。独立中学作为华人文化堡垒就是因为政府不承认统考文凭，多少年来栽培了多少英才就有多少精英流失到国外，尤其是邻国新加坡。

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因为政府不愿承认统考，所以又再次看到独中生无法名正言顺申请进入国立大学。看在独中以外的华文教育工作者眼里，心也悲戚戚，因为华社的华教梦无法顺利开花结果，华社还有什么资格对海外的朋友说，大马是中港台以外，华教体系最完善的国度。

再遇见华文科的学生，我们眼神轻轻交集，彼此笑着，我已想不起多少年过去。曾多努力鼓励报考华文，我才能找回自己，直到漂泊的青春已换几次风景，鼓励学生报考华文的事还是像过去一样停在我心底。

只是时间不容许我再靠近华教，我还是像过去一样，一个人爬格子。每当想起华教，还是不离不弃，却学会接受人生有时候没那么幸运，因为无论为华教付出多少都不受认可。

目前看到许多老师包括华文教师提早退休，中文系毕业的新生力军又不足以填补所留下的空缺，华社只能痴痴地继续等华文科纳入正课。这让我感慨，如果我不曾教华文、不曾伤心，现在的我就不会关注华教。谢谢华教来到我生命里，尽管当时我和学生都太年轻。

现在，承认统考这一段未完成的华教梦，但愿希望联盟政府能够在明年初给华社一个好消息，让全国华文教师成为更好的自己，为华教勇敢前行！