柔王储：确保工程如父所愿．助柔子民拥梦想家园 柔佛王储东姑依斯迈乐见“柔佛民族梦想家园”的建设工程顺利进行，他将确保这项工程计划能如父王苏丹依布拉欣陛下所愿，协助柔佛子民拥有梦想中的家园。

柔佛王储东姑依斯迈乐见“柔佛民族梦想家园”的建设工程顺利进行。

（柔佛．新山27日讯）柔佛王储东姑依斯迈乐见“柔佛民族梦想家园”的建设工程顺利进行，他将确保这项工程计划能如父王苏丹依布拉欣陛下所愿，协助柔佛子民拥有梦想中的家园。

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此外，他也希望柔佛州政府能兑现承诺，在5年内即2023年以前，建设10万间可负担房屋。

东姑依斯迈今日在脸书专页转载苏丹依布拉欣陛下于上个月21日在脸书发布的贴文，并表示他乐于看见已有柔州子民获得“柔佛民族梦想家园”的购屋献议书。

他指出，新山马芝迪新镇及拿督翁镇共有808个单位正在建设中，分别预计于明年及2020年竣工，至今已有32人获得“柔佛民族梦想家园”的购屋献议书，剩余的陆续有来。

“柔佛民族梦想家园”的概念源自于柔佛苏丹依布拉欣陛下，希望能藉此协助柔州子民拥有属于自己的房屋。