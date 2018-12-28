英超‧逼近红军甩开曼市‧热刺追击狼队 趁著“红军”利物浦将在周末硬碰“鎗手”阿申纳，托登罕热刺放眼把握机会战胜“狼队”沃尔弗罕普敦，以缩短与榜首的差距。

状态异常火热的亚洲一哥孙兴慜即将在下个月征战亚洲杯，热刺在这几场比赛必定“用尽”他，尽可能捞取所有积分。（图：法新社）

（英国‧伦敦28日讯）趁著“红军”利物浦将在周末硬碰“鎗手”阿申纳，托登罕热刺放眼把握机会战胜“狼队”沃尔弗罕普敦，以缩短与榜首的差距。

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热刺放眼6连胜

在第19轮英超主场以5比0大胜伯恩茅斯后，热刺已收获5连胜，积45分排在第2，落后榜首的利物浦6分。本轮，利物浦将与阿申纳展开激战，没有必胜的把握，因此热刺只要稳稳拿下已两轮不胜的沃尔弗罕普敦，就能缩短与利物浦之间的差距。

另外，热刺目前仅领先第3名的“蓝月亮”曼市1分，后者将在本轮对垒南安普敦，放眼终结2连败，因此热刺若要避免被曼市爬头，就得尽力取胜。

况且，英超无弱旅，近3轮2胜1负的南安普敦，还是有机会击败状态不佳的曼市，热刺本轮说不定能一举两得，既扩大差距、同时缩短分差。

热刺最后一次夺得顶级联赛冠军已是1960/61赛季的事情，本赛季他们还是有机会争夺首座英超冠军，而虽然该队主帅波切蒂诺表示利物浦和曼市的实力比他们强，但也不排除他们若能延续上半程赛季的好状态，那就能在赛季结束后取得好的结果。

孙兴慜下个月出征亚洲杯

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热刺的韩国前锋孙兴慜在连续两轮联赛上演独中双元的好戏，此外还连续三轮联赛破门，更在过去9轮贡献7球3助攻，表现异常火爆。

而孙兴慜能否在本轮延续火热，成为众人关注的事情。

不过，孙兴慜正处火爆状态，也为波帅带来一些苦闹，事因韩国天王下个月初就将受国家队召回出征2019年亚洲杯足球赛，这项赛事从1月5日进行到2月1日，如果韩国一路顺利闯进决赛，意味着孙兴慜将缺席热刺整个月的比赛。这对于冲击首座英超冠军的热刺无疑是不小的影响。另外，波帅透露，热刺将激活比利时中卫奥德威尔德1年续约的条款，但《镜报》披露，曼联仍可以在明年夏天以2500万镑签下这名热刺中卫。