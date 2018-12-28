昔市议员特别会议通过．展延调整执照费 昔加末市议员一致通过，展延2019年调整与统一执照费的决定，市议会主席莫哈末马斯尼表示下周常月会议后再作出正式宣布。

昔加末市议员在周四的特别会议上一致通过展延调整执照费的决定。（图：星洲日报）

（柔佛．昔加末28日讯）昔加末市议员一致通过，展延2019年调整与统一执照费的决定，市议会主席莫哈末马斯尼表示下周常月会议后再作出正式宣布。

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社交媒体近期流传一则贴文，指昔加末市议会将在2019年调整与统一区内各执照费。有关内容声称，从明年开始，城市、乡镇和40兰带（40rantai）的执照费将划一，此决定将导致乡镇与40链的执照费大增，诸如利民达、金马士峇鲁、峇都安南等地受到极大冲击。

阿育：掌政半年涨收费引不满

巫统前柯美拉区州议员拿督阿育拉末昨晚也在其个人脸书转贴有关新闻，并举例过去城市家私店的执照费为125令吉，乡镇的90令吉，40兰带的50令吉，而新收费将为130令吉。

他也指巴刹、夜市小贩等的申请费用从7令吉暴增至50令吉，同时提及畜牧业的收费。他在文中也提及，前朝政府体恤乡镇生意欠佳，因此将执照费划分为3个组别。

社交媒体流传的贴文内容引起多方关注，民众议论纷纷，许多民众对于新政府掌政短短半年即准备调整与统一执照费大感不满。

根据了解，20名昔加末市议员在今日的特别会议上，一致要求展延2019年调整与统一执照费的决定。昔加末共有24名市议员，其中4名市议员缺席今日的特别会议。

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消息人士指出，网上流传的贴文内容非全然正确，部份讯息并不确实。另外，昔加末市议会自2011年开始不曾调整执照费，有市议员认为此时调整执照费并不恰当。

与此同时，昔加末市议会主席莫哈末马斯尼早前通过手机应用程式回应，指市议会将在下周针对执照费一事发表文告。一切有待常月会议通过再做宣布，市议会也将把公众反应纳入考量。