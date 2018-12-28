英超‧福尔罕哈德斯菲尔德垫底大逃杀‧狐狸蓝鸟东南亚德比 联赛连续打败切尔西与曼市，正在势头上的莱斯特，此轮主场将面对近3场不胜的卡迪夫的挑战，应能顺利“猎”鸟。

连挫2大豪门、士气大振的莱斯特周末将放眼“猎”蓝鸟取得自去年12月后的首度3连胜。（图：法新社）

（莱斯特28日讯）英超第20轮周六将进行6场赛事，当中“狐狸”莱斯特将坐镇主场与“蓝鸟”卡迪夫上演“东南亚德比”，福尔罕则主场与哈德斯菲尔德进行“垫底大逃杀”。

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联赛连续打败切尔西与曼市，正在势头上的莱斯特，此轮主场将面对近3场不胜的卡迪夫的挑战，应能顺利“猎”鸟。近10场对阵升班马，莱斯特收获7胜，包括这赛季客场与卡迪夫的首回合对决以1比0胜出。

莱斯特的东主是来自泰国，现以8胜4和7负积28分居第7名，与上头的曼联有4分差；而由大马富豪丹斯里陈志远所有的卡迪夫则4胜3和12负居第17名，距离降级区3分，近3场不胜。

另一边厢，“村民”福尔罕与“特利犬”哈德斯菲尔德这2支这赛季联赛战绩最差的球队将展开抓对厮杀。主队村民上半季仅2胜，近期6场不胜以11分居第19名，而“难兄难弟”特利犬战绩“不遑多让”，也仅取得2胜，且近6场全败，以10分垫底。不过哈城在首回合与福尔罕的对决，最终以1比0取胜。

福尔罕这赛季失43球联赛最多，而已攻入7球的进攻支柱米特洛维奇已6场不进球；哈德斯菲尔德则仅进12球联赛最少，前锋群至今还未“开斋”是一大主因，两队实力与状况皆不佳，胜负难料。

埃弗顿乘胜追击布赖顿

周中大胜伯恩利、结束6场不胜颓势的埃弗顿这轮将作客挑战刚逼平阿申纳，但已4场不胜的布赖顿，实力坚强的客队应能顺利取胜。双方在英超共交手3次，“太妃糖”以2胜1和占优，这赛季首回合在主场也以3比1击退“海鸥”，不过上赛季布赖顿主场曾以1比1逼平埃弗顿。

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而周中同遭豪门吞败的沃特福德与纽卡索将相遇对决，2队皆追求取胜摆脱颓势，一场恶战在所难免，不过近4场仅1负的主队沃特福德状况较优，应是最后赢家。