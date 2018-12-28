2019华人农历新年·各源流学校有9天假 明年华人农历新年期间，各源流学校享有长达9天的新春假期！

（照片来源：网路）

（槟城28日讯）明年华人农历新年期间，各源流学校享有长达9天的新春假期！

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明年华人农历新年公假落在2月5日及6日（周二及周三），而各源流学校享有额外3天特假，加上各州原有的周假，使得学校明年新春假期长达9天。

教育部经拟定2019年度各源流学校的节庆特假，同时指示各校遵从有关节庆特假通令。

教育部是于2016年统一全国各源流学校的佳节学校特假，而今继续实行这项措施，学校也无需就此特假补课。

根据教育部的通令，2019年农历新年落在2月5日及6日（周二及周三），周假落在周五及周六的A组州属（吉打、柔佛、吉兰丹及登嘉楼）学校，教育部批准2月3日、4日及7日为特假；换言之，以上州属学校从2月1日（星期五）开始放假至2月9日（星期六），共9天连假。

至于周假落在周六及星期天的B组州属（所有州属，除吉、柔、丹、登州外）学校，教育部所批准的新春特假则是2月4日、7日及8日，从2月2日开始放假至10日。

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至于开斋节（6月5日及6日），碰巧落在学校年中假期的第二周，不过教育部有批准学校1天特假，让师生享受多一天佳节假期后才返校上课。

至于落在10月27日（星期天）的屠妖节，学校获额外两天特假，让师生享有5天连假。

此外，沙巴丰收节（Hari Keamatan）以及砂拉越达雅节（Hari Gawai Dayak）落在学校年中假期，因此教育部无需额外批准学校特假。

2019年沙巴丰收节落在5月30日及31日，达雅节则是在6月1日及2日。

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