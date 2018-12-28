美国初请失业金人数下降‧就业仍强劲 美国初请失业金人数上周小幅下降，表明就业市场强劲，初请失业金人数在近几个月攀升后看似趋稳。

（美国‧华盛顿28日讯）美国初请失业金人数上周小幅下降，表明就业市场强劲，初请失业金人数在近几个月攀升后看似趋稳。

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美国劳工部周四表示，截至12月22日当周，初请失业金人数下降1,000人，经季节性调整后为21.6万人。

过去四周中，初请失业金人数有三周下降，且仅略高于9月15日当周创下的20.2万人的49年低点。

初请失业金人数在过去几年几乎保持稳步下降的趋势，但在9月中至12月中这段时间出现上升势头，引发市场担忧美国经济成长正在失去动能。

目前尚不清楚，这段时间初请失业金人数增加在多大程度上与政府统计学家对该数据进行季节性波动调整的难度有关。路透调查的分析师此前预计，上周初请失业金人数增至21.7万人。

最近一周的初请失业金人数数据“表明就业市场状况较几周前有所改善，但较几个月前走软，”摩根大通经济学家Daniel Silver称。

房市疲软加剧经济担忧

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初请失业金人数四周移动均值上周下降4,750人，至21.8万人。该指数被认为能更好地反应就业市场趋势，因其缓解了周与周之间的波动。

楼市疲软的迹象也加剧了人们对美国经济的担忧。

美国联邦住房金融局（FHFA）周四公布的数据显示，美国10月房价较前月仅上涨0.3%，按年上涨5.7%，为两年多来最小涨幅。

12月消费者信心 5个月最低

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世界大型企业研究会（Conference Board）美国消费者信心指数12月温和下滑，触及7月以来最低水准，显示部份消费者担心经济前景。尽管12月数据下滑，但该指标仍直指短期内经济增长稳健，世研企经济指标高级主管Lynn Franco表示。

由于联邦政府部份关门，11月新屋销售数据未按原计划在周四公布。