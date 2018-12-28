最长森林吊桥关闭．彭文化局另建新吊桥 彭亨州旅游、艺术及文化局局长拿督依德里斯说，位于国家公园世界最长的森林吊桥（Canopy Walkway）已于11月8日关闭，并预计将花30个月至36个月另建一座全新及更长的吊桥。

东海岸三州获奖的新闻从业员及旅游业者与颁奖贵宾合照留念。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹27日讯）彭亨州旅游、艺术及文化局局长拿督依德里斯说，位于国家公园世界最长的森林吊桥（Canopy Walkway）已于11月8日关闭，并预计将花30个月至36个月另建一座全新及更长的吊桥。

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吊桥已有25年历史

他说，这座已有25年历史之久的吊桥，该局在听取大马森林研究院的建议后，决定让支撑吊桥的树木“喘一口气”，所以把吊桥拆除。

“我们已获得420万令吉拨款，同时已进行地点鉴定，希望能够在未来30个月至36个月内，重建另一座全新的森林吊桥。”

他是于今日出席“2018／2019年东海岸旅游亮区（ECRTH）”活动推介仪式后，在新闻发布会上如是表示。

人手重建保护森林

询及森林吊桥题国家公园的卖点，重建期太长可能影响游客到访，他说，为了保护森林，重建吊桥的工程只能以人手进行。

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“同时，计划重建的吊桥将比原有的吊桥还要长，现有的吊桥550公尺，重建后则介于750至900公尺，依然保持世界最长的排名。”

推介2019年东海岸旅游亮区电子版

另一方面，大马旅游局东海岸区总监莎丽哈为“2018／2019年东海岸旅游亮区”电子版主持推介仪式。

她说，由于旅游局拨款减少了，为了更有效地促进旅游业的发展，该局把东海岸三州及柔佛东部联合起来，打造成为一个新的旅游产业链。

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“西岸海旅游业已发展到一个饱和点，国内外的游客开始发现东海岸之美，因此，旅游局将通过‘2018／2019年东海岸旅游亮区’电子版向国人及来自世界各地的游客促销东海岸。”

她说，大马旅游局东海岸区目前在世界各地共有30名官员及7个销售点，以吸引世界各地的游客到访东海岸。

“我呼吁旅游业者把各种可以吸引游客到访的活动，上载至旅游局平台，旅游局加以整理后，将通过游客局的平台发送至世界各地。”

本报高级记者罗水萍

获旅游最佳媒体奖

本报驻吉兰丹州高级记者罗水萍获大马旅游局东海岸区域颁发旅游专题报道最佳媒体奖，成为中文媒体中唯一获奖的记者。

颁奖仪式是于今早在关丹一家酒店进行，大会分别颁发了3个媒体奖给东海岸3州的新闻从业员，同时也颁发最佳旅行社及最佳旅游产品奖予东海岸3州的业者们。