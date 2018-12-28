英超‧ 联赛主场30场不败‧红军要拆厂迈进 利物浦主帅克洛普在周中赛后表示，“我们需保持专注、收窄视角，并赢下每一场比赛。”

近期火力全开的利物浦射脚兼上赛季英超金靴萨拉赫，将是不甚稳定的阿申纳防线的噩梦。（图：法新社）

（英国‧利物浦28日讯）英超2018年最终战第20轮周六上演，领头羊利物浦将坐镇安菲德与阿申纳进行“双红大战”，在联赛主场30场不败加持下，半程不败的红军应能击退近期防线不稳导致失分连连的枪手，朝英超首冠之路继续迈进。

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在周中大胜纽卡索后，利物浦赛季至今已19场联赛不败，以16胜3和51分领先居次的托登罕热刺6分，近期在英超也已8连胜，争冠形势一片大好。但此番挡在其争冠之路上的，正是上次令红军在英超和局失分的“兵工厂”阿申纳。

利物浦主帅克洛普在周中赛后表示，“我们需保持专注、收窄视角，并赢下每一场比赛。”

枪手防线不稳

与上次对决时处于不败高峰期大相径庭，“鎗手”阿申纳近期表现飘忽不定，包括周中战平布赖顿在内，3场联赛仅1胜，主因直指防线的重大伤病情况，且恰好发生于繁忙的12月，令主帅伊梅利无暇设法应对，虽然这周末穆斯塔菲与蒙雷亚尔将复出驰援，但球员状态和默契问题仍是一大隐忧。

“我们需改善防守，减少失球和敌方的进攻机会。”伊梅利对此表示，“失误并非1个人或2、3人导致的，而可能是理念问题。”

他也给此轮对手利物浦“戴高帽”，表示红军能够重现2003/04赛季阿申纳的联赛整季不败神蹟。

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攻线方面，虽然姆希塔扬伤缺6周，但幸亏还有近2场进3球的奥巴梅扬提供火力，力助阿申纳抢下积分。不过，在近期防线也出现伤病下，利物浦赛季至今联赛仍仅失7球，冠绝欧洲各大联赛，欲破其龙门无比艰辛，若遭红军先驰得点，枪手应难以全身而退。

这赛季英超射脚榜领头羊奥巴梅扬能否突破利物浦铜墙铁壁般的防线，将是阿申纳取胜抢分的关键。（图：法新社）

奥巴对决萨拉赫

另外，暂居英超射手榜榜首的奥巴梅扬与居次的利物浦射脚萨拉赫的对决，也将是这场豪门对决的一大焦点。

前德甲金靴奥巴在今年年初进军英超后出战13场进10球初露峥嵘，在这赛季联赛半程已踢进13球。而萨拉赫则在上赛季以32进球夺下英超金靴完美回归，这赛季初段进球效率有所下降，但近期火力全开，近4场联赛进5球，以12球紧追其后。

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这2名皆来自非洲的射脚，此番在双红大战中正面对决将精彩可期。2人在上半季的首回合对决中皆颗粒无收，但萨拉赫上赛季2次对决都有进球。

双红在英超共对决53回，利物浦以19胜19和15负占优，而且包括上赛季4比0大胜在内，阿申纳在安菲德已5战不胜，上次胜利已是2012年9月。双方这赛季首回合对决，阿申纳主场以1比1与利物浦握手言和。