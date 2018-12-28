英超‧ 联赛主场30场不败‧红军要拆厂迈进
英超‧ 联赛主场30场不败‧红军要拆厂迈进
（英国‧利物浦28日讯）英超2018年最终战第20轮周六上演，领头羊利物浦将坐镇安菲德与阿申纳进行“双红大战”，在联赛主场30场不败加持下，半程不败的红军应能击退近期防线不稳导致失分连连的枪手，朝英超首冠之路继续迈进。
在周中大胜纽卡索后，利物浦赛季至今已19场联赛不败，以16胜3和51分领先居次的托登罕热刺6分，近期在英超也已8连胜，争冠形势一片大好。但此番挡在其争冠之路上的，正是上次令红军在英超和局失分的“兵工厂”阿申纳。
利物浦主帅克洛普在周中赛后表示，“我们需保持专注、收窄视角，并赢下每一场比赛。”
枪手防线不稳
与上次对决时处于不败高峰期大相径庭，“鎗手”阿申纳近期表现飘忽不定，包括周中战平布赖顿在内，3场联赛仅1胜，主因直指防线的重大伤病情况，且恰好发生于繁忙的12月，令主帅伊梅利无暇设法应对，虽然这周末穆斯塔菲与蒙雷亚尔将复出驰援，但球员状态和默契问题仍是一大隐忧。
“我们需改善防守，减少失球和敌方的进攻机会。”伊梅利对此表示，“失误并非1个人或2、3人导致的，而可能是理念问题。”
他也给此轮对手利物浦“戴高帽”，表示红军能够重现2003/04赛季阿申纳的联赛整季不败神蹟。
攻线方面，虽然姆希塔扬伤缺6周，但幸亏还有近2场进3球的奥巴梅扬提供火力，力助阿申纳抢下积分。不过，在近期防线也出现伤病下，利物浦赛季至今联赛仍仅失7球，冠绝欧洲各大联赛，欲破其龙门无比艰辛，若遭红军先驰得点，枪手应难以全身而退。
奥巴对决萨拉赫
另外，暂居英超射手榜榜首的奥巴梅扬与居次的利物浦射脚萨拉赫的对决，也将是这场豪门对决的一大焦点。
前德甲金靴奥巴在今年年初进军英超后出战13场进10球初露峥嵘，在这赛季联赛半程已踢进13球。而萨拉赫则在上赛季以32进球夺下英超金靴完美回归，这赛季初段进球效率有所下降，但近期火力全开，近4场联赛进5球，以12球紧追其后。
这2名皆来自非洲的射脚，此番在双红大战中正面对决将精彩可期。2人在上半季的首回合对决中皆颗粒无收，但萨拉赫上赛季2次对决都有进球。
双红在英超共对决53回，利物浦以19胜19和15负占优，而且包括上赛季4比0大胜在内，阿申纳在安菲德已5战不胜，上次胜利已是2012年9月。双方这赛季首回合对决，阿申纳主场以1比1与利物浦握手言和。
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