企业大量借贷未促进成长‧中国褐皮书：经济恶化 中国褐皮书报告指称，在国有和民营企业的大量借贷未能促进成长的情况下，中国经济状况正在恶化，且2019年可能还会更加疲弱。

（中国‧北京28日讯）中国褐皮书报告指称，在国有和民营企业的大量借贷未能促进成长的情况下，中国经济状况正在恶化，且2019年可能还会更加疲弱。

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拒贷率历年低点

发布该报告的CBB International表示，截至今年第四季，借贷水准连续三个季度保持强劲表现，与厌恶风险的银行不愿与资金匮乏的公司打交道的主流观点恰恰相反。国有和大型企业借贷频率更高，但民营和小型企业借贷仍保持在较高水准，贷款拒绝率接近历年低点。

CBB方面表示，问题不在于缺乏借贷，而是大量借贷并未促进成长。CBB的数据显示，公司在借钱，但尚未投资。在经济成长持续放缓之际，他们在支付帐单或纾缓现金流问题。

CBB的调查发现，公司营收和利润增速均为2017年第一季度以来的最低水准。没有任何一个行业在第四季度实现营收季比值加速成长，仅房地产行业的利润率有所改善。

制造商继续受到中美贸易战的冲击。CBB数据显示，第四季度三个地区的出口订单增幅萎缩至10%-20%以内。报告称，中国广东省第四季度实现订单增加的公司比重，从今年稍早时的65%降至18%，尽管这部份反映了公司提前出货的影响。