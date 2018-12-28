元首杯‧双双小组全胜‧森警夺盟主 早已报到元首杯半决赛的森美兰与警察，无意外以3场不败的战绩在各自小组夺得盟主资格。

从美国专程回来打元首杯的森美兰中锋林俊（白衣35号）在油漆区拔起出手。

（吉隆坡28日讯）早已报到元首杯半决赛的森美兰与警察，无意外以3场不败的战绩在各自小组夺得盟主资格。

广告

第60届元首杯全国篮球赛于周五早上继续进行决赛圈的争夺，去年成功蝉联的森美兰在A组再次打到对手“怀疑人生”，第一节就以40比7遥遥领先大马篮总挑选队，三节打完双方分差来到夸张的84分，最终以136比26横扫这支由非华球员组成的球队。

森男全场盯造对手43次失误

本场亮点在于森美兰老帅布莱恩在上半场演练此前他率领大马男篮在亚洲杯入选赛屡试不爽的全场盯战术，告诉对手比赛是残酷的，尤其是当双方实力差距太大时；恶梦般的40分钟终于结束，挑选队球员仿佛松一口气，球队失误数字高达43次，森男从中就得了69分，多半是一些轻松的快攻机会。

替补控卫“小黑”汤清晨继续缺阵，看来半决赛也打不了。好消息是192公分长人麦洛城伤愈复出，并得到10分5篮板4助攻。森美兰全员得分、7人上双，板凳球员贡献了81分，其中“美国小子”林俊刷下29分15篮板大号两双，黄亿豪20分6助攻。

猛龙夺副盟挑战警察

A组另一场比赛同样分差巨大，入选赛冠军西港猛龙在20岁控卫王奕栋与队长陈伟隆表现稳定的情况下以117比40轻取武装部队，首战输给森美兰后2连胜锁定副盟，届时半决赛将挑战另一夺冠热门警察。

广告

在猛龙队东南亚篮球联赛（ABL）本土阵容中站稳脚跟的王奕栋与陈伟隆，对阵总是被对手予取予求的“提款机”武装交足功课，奕栋26分10助攻，伟隆22分10篮板5抄截。

B组方面，警察以90比56擒拿霹雳，3连胜到手。警察第一节25比9领先、半场扩大至22分，随后比赛沦为“垃圾时间”。廖慈辉与朱伟鸿各得11分，魏川进贡献10分。

入选赛亚军金群利篮球俱乐部将在B组另一场比赛对阵彭亨，双方实力接近胜负难料。